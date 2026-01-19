Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić ubijen nožem u autobusu

Novosti online

19. 01. 2026. u 17:00

MLADIĆ je nasmrt izboden nožem u autobusu u Moskovskoj oblasti tokom tuče.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Младић убијен ножем у аутобусу

Foto: Depositphotos

U toku je potraga za osumnjičenim.

Nekoliko putnika se tamo posvađalo, što je eskaliralo u ubod nožem.

Mladić rođen 2007. godine je povređen, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Moskovske oblasti.

On je hospitalizovan i tamo u bolnici preminuo. Prema izvoru REN TV-a, preminuli je bio 18-godišnji Ilja P.

Zadobio je ubodne rane u vrat i donji deo leđa.

