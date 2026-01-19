(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić ubijen nožem u autobusu

MLADIĆ je nasmrt izboden nožem u autobusu u Moskovskoj oblasti tokom tuče.

Foto: Depositphotos

U toku je potraga za osumnjičenim.

Nekoliko putnika se tamo posvađalo, što je eskaliralo u ubod nožem.

Mladić rođen 2007. godine je povređen, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Moskovske oblasti.

On je hospitalizovan i tamo u bolnici preminuo. Prema izvoru REN TV-a, preminuli je bio 18-godišnji Ilja P.

Zadobio je ubodne rane u vrat i donji deo leđa.