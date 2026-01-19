(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić ubijen nožem u autobusu
MLADIĆ je nasmrt izboden nožem u autobusu u Moskovskoj oblasti tokom tuče.
U toku je potraga za osumnjičenim.
Nekoliko putnika se tamo posvađalo, što je eskaliralo u ubod nožem.
Mladić rođen 2007. godine je povređen, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Moskovske oblasti.
On je hospitalizovan i tamo u bolnici preminuo. Prema izvoru REN TV-a, preminuli je bio 18-godišnji Ilja P.
Zadobio je ubodne rane u vrat i donji deo leđa.
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)