NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U ŠPANIJI: Deo pruge gde se dogodila nesreća nedavno renoviran - Iz šina iskočio noviji voz

19. 01. 2026. u 10:03

BROJ poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 39, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.

Foto: Printskrin Iks/@PyaraBetaa

Među onima koji su u teškom stanju je i četvoro maloletnika. Broj žrtava mogao bi biti ponovo povećan u narednim satima, jer je jedan od iskliznulih vagona ''teško oštećen'', rekao je predsednik regionalne vlade Andalzuije Huanma Moreno, prenosi televizija Espanja.

Jedan od poginulih je i mašinovođa.

Nesreća se dogodila na ravnom delu pruge, što je potvrdio i ministar saobraćaja Oskar Puente. Prvi voz koji je iskočio iz šina bio je star samo nekoliko godina i deo pruge gde se dogodila nesreća je nedavno renoviran, potvrdio je ministar Puente. 

