POGINULO DETE (5), DRUGOM SE BORE ZA ŽIVOT: Otac uleteo u vatru da spašava mališane - Tragedija u Dražencima

U POŽARU u porodičnoj kući u Dražencima u Sloveniji, u noći između subote i nedelje, preminulo je petogodišnje dete, dok se trogodišnje bori za život u bolnici. Požar je porodicu zatekao dok su spavali, a pomoć su pozvali komšije.

Oko dva sata ujutru, izbio je požar u stambenoj kući u Dražencima. Vatra je zahvatila gornji deo kuće, odnosno krov.

Otac pokušavao da spasi decu

U trenutku izbijanja požara u kući je bilo pet osoba. Nažalost, preminulo je petogodišnje dete, dok je trogodišnje dete prebačeno u bolnicu. Njegovo stanje je kritično, a lekari se bore za njegov život u Univerzitetskom kliničkom centru Maribor.

Požar je prvi uočio komšija i odmah pozvao pomoć. Da on nije primetio vatru, postavlja se pitanje da li bi iko iz nesrećne porodice preživeo.

Otac, koji je takođe dobrovoljni vatrogasac, pri spasavanju dece rizikovao je sopstveni život. Da bi se probio do gornjeg sprata, gde je izbio požar i gde se nalazila dečija soba, postavio je merdevine i razbio prozor, čime je uspeo da spasi bar jedno od dvoje dece.

Porodica ostala bez ičega

Policija još utvrđuje uzrok požara, a prema nezvaničnim informacijama, vatra je izbila kod dimnjaka. Uzrok je mogao biti i električna instalacija.

Porodična kuća je potpuno uništena. Porodica je ostala bez svega, pa će u narednim danima biti pokrenuta akcija prikupljanja pomoći.

(Dnevnik.si)

