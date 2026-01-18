POGINULO DETE (5), DRUGOM SE BORE ZA ŽIVOT: Otac uleteo u vatru da spašava mališane - Tragedija u Dražencima
U POŽARU u porodičnoj kući u Dražencima u Sloveniji, u noći između subote i nedelje, preminulo je petogodišnje dete, dok se trogodišnje bori za život u bolnici. Požar je porodicu zatekao dok su spavali, a pomoć su pozvali komšije.
Oko dva sata ujutru, izbio je požar u stambenoj kući u Dražencima. Vatra je zahvatila gornji deo kuće, odnosno krov.
Otac pokušavao da spasi decu
U trenutku izbijanja požara u kući je bilo pet osoba. Nažalost, preminulo je petogodišnje dete, dok je trogodišnje dete prebačeno u bolnicu. Njegovo stanje je kritično, a lekari se bore za njegov život u Univerzitetskom kliničkom centru Maribor.
Požar je prvi uočio komšija i odmah pozvao pomoć. Da on nije primetio vatru, postavlja se pitanje da li bi iko iz nesrećne porodice preživeo.
Otac, koji je takođe dobrovoljni vatrogasac, pri spasavanju dece rizikovao je sopstveni život. Da bi se probio do gornjeg sprata, gde je izbio požar i gde se nalazila dečija soba, postavio je merdevine i razbio prozor, čime je uspeo da spasi bar jedno od dvoje dece.
Porodica ostala bez ičega
Policija još utvrđuje uzrok požara, a prema nezvaničnim informacijama, vatra je izbila kod dimnjaka. Uzrok je mogao biti i električna instalacija.
Porodična kuća je potpuno uništena. Porodica je ostala bez svega, pa će u narednim danima biti pokrenuta akcija prikupljanja pomoći.
(Dnevnik.si)
BONUS VIDEO - Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen
Preporučujemo
ZALETEO SE KOLIMA PA POKOSIO MLADIĆA: Udarao i druge automobile kod Trga Republike
18. 01. 2026. u 15:41
SUDARILA SE TRI AUTOBUSA I DVA AUTOMOBILA: Saobraćajna nezgoda na Banjici
17. 01. 2026. u 22:46
MUP NAJAVIO POJAČANU KONTROLU SAOBRAĆAJA: Apel zbog velikog broja saobraćajnih nesreća
16. 01. 2026. u 22:48
STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
16. 01. 2026. u 21:33
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)