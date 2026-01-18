PRONAĐEN RUSKI DRON: Drama u Moldaviji, policija i vojska na nogama - Ministarstvo naredilo hitnu istragu
U OKRUGU Telenešti u Moldaviji, u blizini jednog jezera, pronađen je dron ruske proizvodnje, što je izazvalo hitnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.
Vlasti su identifikovale letelicu kao model tipa "Geran", sličan onima koji su i ranije nalaženi na teritoriji Moldavije. Dron je primetio lokalni lovac na obali jezera i odmah obavestio policiju.
Nije bilo eksploziva
Generalni inspektorat policije potvrdio je da je letelica dugačka oko 2,5 metra i da nije nosila eksploziv.
Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je ovaj incident kao pretnju nacionalnoj bezbednosti i kršenje suvereniteta zemlje, ističući da ruski rat protiv Ukrajine direktno ugrožava i sigurnost građana Moldavije. Zbog ovakvih rizika, najavljena su dalja ulaganja u odbranu i bezbednost.
Slučajnost ili namera
Istraga je u toku kako bi se utvrdilo da li je dron u vazdušni prostor Moldavije ušao namerno ili zbog kvara.
(Unied24Media)
