PRONAĐEN RUSKI DRON: Drama u Moldaviji, policija i vojska na nogama - Ministarstvo naredilo hitnu istragu

18. 01. 2026. u 20:38

U OKRUGU Telenešti u Moldaviji, u blizini jednog jezera, pronađen je dron ruske proizvodnje, što je izazvalo hitnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

Foto Printskrin Jutjub Salute Russia

Vlasti su identifikovale letelicu kao model tipa "Geran", sličan onima koji su i ranije nalaženi na teritoriji Moldavije. Dron je primetio lokalni lovac na obali jezera i odmah obavestio policiju.

Nije bilo eksploziva

Generalni inspektorat policije potvrdio je da je letelica dugačka oko 2,5 metra i da nije nosila eksploziv.

Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije osudilo je ovaj incident kao pretnju nacionalnoj bezbednosti i kršenje suvereniteta zemlje, ističući da ruski rat protiv Ukrajine direktno ugrožava i sigurnost građana Moldavije. Zbog ovakvih rizika, najavljena su dalja ulaganja u odbranu i bezbednost.

Slučajnost ili namera

Istraga je u toku kako bi se utvrdilo da li je dron u vazdušni prostor Moldavije ušao namerno ili zbog kvara.

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

