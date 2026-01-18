KRAJ RATA: Sirijske vlasti i kurdske formacije potpisale sporazum o prekidu vatre
PREDSEDNIK Sirije u prelaznom periodu Ahmed el Šara potpisao je sporazum o prekidu vatre sa kurdskim formacijama, odnosno Sirijskim demokratskim snagama (SDF) i njihovoj punoj integraciji u sirijsku vojsku.
Sporazum uključuje:
- Sveobuhvatan i trenutan prekid vatre na svim frontovima i kontakt-liniji između snaga sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga, paralelno sa povlačenjem svih vojnih formacija SDF-a iz područja istočno od reke Eufrat kao preliminarni korak ka preraspoređivanju.
- Neposrednu i potpunu administrativnu i vojnu predaju provincija Deir el Zor i Raka sirijskoj vladi.
- Integraciju svih civilnih institucija u provinciji Hasaka u sirijske državne institucije i administrativne strukture.
- Sirijska vlada će preuzeti kontrolu nad svim graničnim prelazima i naftnim i gasnim poljima u regionu, a njihovu zaštitu će obezbeđivati redovne trupe kako bi se osigurao povratak resursa sirijskoj državi.
- Rukovodstvo SDF-a obavezuje se da neće uključivati pripadnike bivšeg režima u svoje redove i da će dostaviti spiskove bivših oficira režima koji se nalaze na severoistoku Sirije.
- Grad Ajn el Arab/Kobani mora biti očišćen od svakog značajnijeg vojnog prisustva i moraju se formirati bezbednosne snage sastavljene od stanovnika grada.
- Administracija odgovorna za zatvorenike i logore DAEŠ-a, kao i snage odgovorne za čuvanje ovih objekata, integrisane su u sirijsku vladu kako bi sirijska vlada preuzela punu pravnu i bezbednosnu odgovornost za njih.
- Spisak kandidata koji je podnelo rukovodstvo SDF-a odobren je za imenovanje na visoke vojne, bezbednosne i civilne pozicije u centralnoj vladi kako bi se osiguralo nacionalno partnerstvo. Sirijske demokratske snage obavezale su se da će proterati sve nesirijske lidere i članove Radničke partije Kurdistana (PKK) sa teritorije Sirijske Arapske Republike.
- Sirijska država obavezala se da će nastaviti borbu protiv terorizma (DAEŠ-a) kao aktivni član međunarodne koalicije u tesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.
(Sputnjik)
Preporučujemo
TOTALNI HAOS U SIRIJI Makron ljut kao ris: Ofanziva mora odmah prestati
17. 01. 2026. u 21:52
"UDAR SOKOLA" NA VIŠE MESTA ŠIROM ZEMLjE: Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji
11. 01. 2026. u 08:33
SIRIJSKA VOJSKA ZAVRŠILA AKCIJU U ALEPU: Uhapšeni pripadnici SDF
10. 01. 2026. u 08:19
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)