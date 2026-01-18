Svet

KRAJ RATA: Sirijske vlasti i kurdske formacije potpisale sporazum o prekidu vatre

В.Н.

18. 01. 2026. u 17:49

PREDSEDNIK Sirije u prelaznom periodu Ahmed el Šara potpisao je sporazum o prekidu vatre sa kurdskim formacijama, odnosno Sirijskim demokratskim snagama (SDF) i njihovoj punoj integraciji u sirijsku vojsku.

КРАЈ РАТА: Сиријске власти и курдске формације потписале споразум о прекиду ватре

Foto Tanjug/AP/Ghaith Alsayed

Sporazum uključuje:

  • Sveobuhvatan i trenutan prekid vatre na svim frontovima i kontakt-liniji između snaga sirijske vlade i Sirijskih demokratskih snaga, paralelno sa povlačenjem svih vojnih formacija SDF-a iz područja istočno od reke Eufrat kao preliminarni korak ka preraspoređivanju.
  • Neposrednu i potpunu administrativnu i vojnu predaju provincija Deir el Zor i Raka sirijskoj vladi.
  • Integraciju svih civilnih institucija u provinciji Hasaka u sirijske državne institucije i administrativne strukture.
  • Sirijska vlada će preuzeti kontrolu nad svim graničnim prelazima i naftnim i gasnim poljima u regionu, a njihovu zaštitu će obezbeđivati redovne trupe kako bi se osigurao povratak resursa sirijskoj državi.
  • Rukovodstvo SDF-a obavezuje se da neće uključivati pripadnike bivšeg režima u svoje redove i da će dostaviti spiskove bivših oficira režima koji se nalaze na severoistoku Sirije.
  • Grad Ajn el Arab/Kobani mora biti očišćen od svakog značajnijeg vojnog prisustva i moraju se formirati bezbednosne snage sastavljene od stanovnika grada.
  • Administracija odgovorna za zatvorenike i logore DAEŠ-a, kao i snage odgovorne za čuvanje ovih objekata, integrisane su u sirijsku vladu kako bi sirijska vlada preuzela punu pravnu i bezbednosnu odgovornost za njih.
  • Spisak kandidata koji je podnelo rukovodstvo SDF-a odobren je za imenovanje na visoke vojne, bezbednosne i civilne pozicije u centralnoj vladi kako bi se osiguralo nacionalno partnerstvo. Sirijske demokratske snage obavezale su se da će proterati sve nesirijske lidere i članove Radničke partije Kurdistana (PKK) sa teritorije Sirijske Arapske Republike.
  • Sirijska država obavezala se da će nastaviti borbu protiv terorizma (DAEŠ-a) kao aktivni član međunarodne koalicije u tesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

(Sputnjik)

