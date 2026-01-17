"NISMO SAGLASNI SA AMERIKANCIMA, OVO ĆE NAS POGODITI": Faraž kritikovao Trampa zbog najavljenih kaznenih tarifa
NAJDžEL Faraž, lider evroskeptične stranke Reformska Velika Britanija, kritikovao je Trampovu administraciju zbog najavljenih kaznenih tarifa protiv Danske, Velike Britanije i niza drugih evropskih zemalja, što je napisao na društvenoj mreži X.
„Nismo saglasni uvek sa vladom SAD, a u ovom slučaju sigurno nismo saglasni. Ove tarife će nas pogoditi“, rekao je Faraž.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
