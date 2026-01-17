Svet

"NISMO SAGLASNI SA AMERIKANCIMA, OVO ĆE NAS POGODITI": Faraž kritikovao Trampa zbog najavljenih kaznenih tarifa

В.Н.

17. 01. 2026. u 23:30

NAJDžEL Faraž, lider evroskeptične stranke Reformska Velika Britanija, kritikovao je Trampovu administraciju zbog najavljenih kaznenih tarifa protiv Danske, Velike Britanije i niza drugih evropskih zemalja, što je napisao na društvenoj mreži X.

НИСМО САГЛАСНИ СА АМЕРИКАНЦИМА, ОВО ЋЕ НАС ПОГОДИТИ: Фараж критиковао Трампа због најављених казнених тарифа

Najdžel Faraž / Foto AP

„Nismo saglasni uvek sa vladom SAD, a u ovom slučaju sigurno nismo saglasni. Ove tarife će nas pogoditi“, rekao je Faraž.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera