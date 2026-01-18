ZELENSKI DOVEO NAROD DO DNA: Ukrajinci se greju uz pomoć mačaka
LjUDI često kažu da je lako preživeti bez svetlosti, ali pravi problemi počinju onda kada nestane toplote.
Zbog nedostatka struje i grejanja, Ukrajinci su primorani da osmišljavaju neobične načine da se zagreju. Si-En-En je izveštavao o tome kako stanovnici ukrajinskih gradova preživljavaju rat i jednu od najsurovijih zima poslednjih godina.
Posle velikog ruskog napada 8. januara, stotine hiljada domova u Kijevu i drugim gradovima ostalo je bez struje i grejanja. Temperature su pale na minus 19 stepeni, dok su u nekim stanovima unutrašnje temperature bile oko deset stepeni, što je znatno ispod preporučene granice Svetske zdravstvene organizacije.
Novinari su razgovarali sa stanovnicom Kijeva, koja je ispričala da na spavanje ide u termodonjem vešu, sa dva džempera i šalom, prekrivena perjanim jorganom i sa dva ćebeta. Njeno "tajno oružje" je mačka Pušok, koja joj služi kao svojevrsni termofor.
Ona u stanu ima nekoliko prenosivih punjača i uređaja sa zaštitom od nestanka struje.
- Stan je pun veštačkih sveća koje se napajaju preko USB-a, božićnih lampica i kamperskih lampiona. Ali kada nema grejanja, stvari postaju zaista teške - kaže ona.
U Ukrajini su mnoge škole zatvorene jer nisu u mogućnosti da zagreju svoje prostorije na bezbednu temperaturu. Mnoge prodavnice, kafići i restorani, koji bi inače pružali utočište stanovnicima, takođe su bili primorani da se privremeno zatvore.
Navodno je ove nedelje bilo toliko hladno da su neki dizel-generatori, neophodni za održavanje svetla tokom nestanka struje, prestali da rade.
Na društvenim mrežama stanovnici Kijeva koji imaju više sati električne energije aktivno nude pomoć onima koji je nemaju. U pojedinim stambenim kompleksima, tokom nestanka struje, komšije se okupljaju u dvorištima, kuvaju na vatri i druže se.
Mnogi Ukrajinci peku meso na roštilju, piju tople napitke i plešu kako bi se zagrejali.
(RTS)
