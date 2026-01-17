Svet

RAZOTKRIVEN PLAN VOĐE KIJEVSKOG REŽIMA: Medvedčuk otkrio sledeći potez Zelenskog

В.Н.

17. 01. 2026. u 17:54

VLADIMIR Zelenski neće dozvoliti ukrajinskim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na potencijalnim predsedničkim izborima u Ukrajini.

РАЗОТКРИВЕН ПЛАН ВОЂЕ КИЈЕВСКОГ РЕЖИМА: Медведчук открио следећи потез Зеленског

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

Vođa pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk je to izjavio u intervjuu za TASS.

- Zelenski je već odbio da to uradi - naglasio je.

Blumberg je ranije objavio da je Zelenski počeo da uspostavlja kontakte sa potencijalnim rivalima na mogućim predsedničkim izborima u Ukrajini.

(RT)

