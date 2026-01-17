RAZOTKRIVEN PLAN VOĐE KIJEVSKOG REŽIMA: Medvedčuk otkrio sledeći potez Zelenskog
VLADIMIR Zelenski neće dozvoliti ukrajinskim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na potencijalnim predsedničkim izborima u Ukrajini.
Vođa pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk je to izjavio u intervjuu za TASS.
- Zelenski je već odbio da to uradi - naglasio je.
Blumberg je ranije objavio da je Zelenski počeo da uspostavlja kontakte sa potencijalnim rivalima na mogućim predsedničkim izborima u Ukrajini.
(RT)
BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
ODLUKA IZ KIJEVA POTRESLA VRH VLASTI: Zelenski prelomio posle ključnog sastanka
17. 01. 2026. u 16:44
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)