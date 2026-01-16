ITALIJA ODBILA, PA ISMEJALA EVROPSKU MISIJU NA GRENLANDU: 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica
ITALIJA je odbila da se pridruži evropskoj misiji na Grenlandu, a ministar odbrane te zemlje Gvido Kroseto otvoreno je ismejao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Evrope i SAD zbog namere američkog predsednika Donalda Trampa da zauzme taj arktički ostrvski prostor.
- Grenland. Pitam se zašto. Putovanje? - rekao je danas u Rimu. - 15 Francuza, 15 Nemaca-zvuči kao početak vica - rekao je Kroseto o evropskoj misiji.
Ove nedelje neke evropske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost sa Danskom, za šta je italijanski ministar odbrane rekao da ne razume.
Tramp želi da preuzme Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za bezbednost SAD zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.
Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje.
