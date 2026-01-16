MASKOV GROK NAPRAVIO SKANDAL: Ministar za bezbednost traži mere protiv generisanja eksplicitnih slika u ovoj državi

MINISTAR za ekonomsku bezbednost Japana, Kimi Onoada, pozvao je na mere protiv generisanja eksplicitnih slika pomoću Grok-a, veštačke inteligencije na društvenoj mreži X.

Foto: Profimedia

Onoada je izjavio da "Iks" treba da preduzme akciju kako bi rešio ovaj problem, dodajući da će ministarstvo koordinisati sa relevantnim agencijama i vlastima u odgovoru na zloupotrebu funkcije generisanja slika preko bota Grok, piše Kyodo News.

"Iks" je u četvrtak saopštio da će blokirati funkciju generisanja eksplicitnih slika u određenim regionima gde je takav sadržaj nezakonit.

Četbot je bio na udaru kritika nakon trenda na društvenim mrežama u kojem su korisnici zahtevali od Grok-a da modifikuje ili generiše slike pojedinaca u eksplicitnim prikazima bez njihovog pristanka.

Korisnici u Velikoj Britaniji i nekoliko drugih zemalja osudili su ovaj trend nakon što je Grok počeo da odgovara na zahteve za generisanje slika poznatih ličnosti, internet ličnosti i osoba u provokativnim scenarijima.

Ilon Mask, čiji je xAI razvio Grok, rekao je da će se od 3. januara korisnici koji zahtevaju generisanje nezakonitog sadržaja tretirati kao da su sami otpremili nezakonit materijal.

Komisija EU je 5. januara navela da trend predstavlja veoma ozbiljan problem.

Malezija je 3. januara istakla da Iks ima odgovornost da spreči širenje štetnog sadržaja i privremeno je ograničila pristup Grok-u 11. januara, navodeći nedostatak adekvatnih mera bezbednosti.

Indija je 2. januara zatražila od komapnije Iks da izvrši sveobuhvatan pregled funkcija Grok-a, dok je Indonezija privremeno blokirala pristup četbotu 10. januara zbog brige o generisanju eksplicitnih slika, piše Anadolu.

