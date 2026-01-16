"U DUBOKOM SNEGU ARKTIČKIH PLANINA...." "Politiko" prenosi: Britanski marinci na severu Norveške započeli pripreme za rat sa Rusijom

BRITANSKI marinci su u bazi Kamp Viking na severu Norveške započeli pripreme za mogući sukob sa Moskvom, prenosi „Politiko“.

Foto Tanjug/AP

„U dubokom snegu arktičkih planina, britanski marinci se pripremaju za rat sa Rusijom“, ističe se u članku.

Prema podacima „Politika“, vojnici prolaze obuku za scenario primene petog člana Povelje NATO-a o kolektivnoj odbrani. Glavni komandant britanskih specijalnih snaga, brigadni general Džejmi Norman, ističe da vežbe ukazuju na to da više ne živimo u mirnom svetu.

Kako je precizirano, na proleće će u bazi biti hiljadu i po vojnika, a 2027. godine do dve hiljade.

London je u martu 2023. godine najavio otvaranje arktičke baze u Norveškoj. Ona se nalazi oko 40 kilometara od grada Tromse i može da primi ceo sastav britanske obalske grupe brzog reagovanja.

Podsetimo, Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.

Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Brnabić patosirala Đilasa, ruke su mu se tresle dok je pio vodu od besa



