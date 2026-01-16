Svet

"U DUBOKOM SNEGU ARKTIČKIH PLANINA...." "Politiko" prenosi: Britanski marinci na severu Norveške započeli pripreme za rat sa Rusijom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 01. 2026. u 14:14

BRITANSKI marinci su u bazi Kamp Viking na severu Norveške započeli pripreme za mogući sukob sa Moskvom, prenosi „Politiko“.

У ДУБОКОМ СНЕГУ АРКТИЧКИХ ПЛАНИНА.... Политико преноси: Британски маринци на северу Норвешке започели припреме за рат са Русијом

Foto Tanjug/AP

„U dubokom snegu arktičkih planina, britanski marinci se pripremaju za rat sa Rusijom“, ističe se u članku.

Prema podacima „Politika“, vojnici prolaze obuku za scenario primene petog člana Povelje NATO-a o kolektivnoj odbrani. Glavni komandant britanskih specijalnih snaga, brigadni general Džejmi Norman, ističe da vežbe ukazuju na to da više ne živimo u mirnom svetu.

Kako je precizirano, na proleće će u bazi biti hiljadu i po vojnika, a 2027. godine do dve hiljade.

London je u martu 2023. godine najavio otvaranje arktičke baze u Norveškoj. Ona se nalazi oko 40 kilometara od grada Tromse i može da primi ceo sastav britanske obalske grupe brzog reagovanja.

Podsetimo, Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“.

Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Brnabić patosirala Đilasa, ruke su mu se tresle dok je pio vodu od besa


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na Parku prinčeva“

POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“