IRAN JE OTKAZAO 800 POGUBLJENJA Bela kuća: Tramp upozorio Teheran

OSAMSTO pogubljenja koja su trebalo da se izvrše u Iranu otkazana su nakon upozorenja predsednika SAD Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je danas Bela kuća.

Foto: Profimedia

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je na konferenciji za novinare rekla da je Tramp danas informisan da je "800 pogubljenja koja su bila zakazana i trebalo da se izvrše juče obustavljeno", prenosi CNN.

Ona je dodala da Tramp pažljivo prati situaciju na terenu u Iranu.

Livit je rekla da su Tramp i njegov tim upozorili Teheran da će biti "teških posledica ako se ubistva povezana sa represijom vlasti nastave".

Tramp je izjavio juče da mu je rečeno da ubistva u okviru iranskog gušenja protesta širom zemlje jenjavaju i da veruje da trenutno ne postoji plan za masovne egzekucije, iako su tenzije između Teherana i Vašingtona i dalje visoke.

-Bićemo vrlo uznemireni ako se pogubljenja nastave, poručio je Tramp.

On nije isključio mogućnost američke vojne akcije, rekavši da će "pratiti kako će se proces odvijati", uz napomenu da je američka administracija dobila "veoma ohrabrujuću poruku" iz Irana.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra 2025. godine zbog devalvacije lokalne valute, iranskog rijala, a 8. januara, nakon poziva Reze Pahlavija, sina iranskog šaha, koji je svrgnut 1979. godine, protestni marševi su se intenzivirali širom zemlje.

Istog dana, internet je isključen, a u nekoliko iranskih gradova, protesti su se pretvorili u sukobe sa policijom i praćeni su skandiranjem protiv iranskog političkog sistema.

Prijavljeno je da je bilo žrtava i među snagama bezbednosti i među demonstrantima.

Iranske vlasti, optužujući SAD i Izrael za orkestriranje nemira, objavile su 12. januara da je situacija stavljena pod kontrolu.

(Tanjug)

