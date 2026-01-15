RIMLJANI TREBA DA NAUČE DA IDU POLAKO Konačno stupila na snagu odluka: U centralnim zonama Rima – brzinom puža

RIM USPORAVA, od sada brzina ne može da pređe više od 30 kilometara na sat u širem centralnom području grada. „Rimljani treba da nauče da idu polako“, reče gradonačelnik Roberto Gualtieri i tako će biti.

Foto: unsplash.com

Mesecima su se vodile institucionalne i političke diskusije ali je stigao potpis, u prvom mesecu, do polovine februara, će se postavljati u velikom broju ulica ograničenje, za sada je u 50, tako će se dobiti potvrdni odgovori kakvo će biti ponašanje vozača u zonama sa jasno istaknutim znakom 30, i to su za sada i mesta gde su i uključene kamere „zona ograničenog kretanja“ za sve one koji nemaju plaćenu dozvolu ulaska u tu zonu, a takvih je sve veći broj u ulicama u širem centralnom delu Večnog grada.

Tako se uvećava sigurnost u gradu krcatom automobilima, autobusima gradskog prevoza, turističkim autobusima, biciklima, električnim biciklima, motorima razne kubikaže i taksijima. Alarm brzine je time veći jer je 2025. godina donela 125 žrtava u gradu, kao posledica saobraćajnih udesa ili stradanja pešaka i preko 30.000 incidenata. Rim tako postaje drugi grad u Italiji koji ograničava brzinu, posle Bolonje, gde je za jednu godinu smanjenja brzine na 30 km broj incidenata prepolovljen kao i smrtnih slučajeva i daleko je manje povređenih.

Pored mera koje donose sigurnost, računa se na veliko smanjenje buke, zagađenja, u prvom mesecu će biti zabeleženi prekršaji u već označenim zonama, ali i da bi se shvatilo kolika je poslušnost vozača, a od 15. febraura stupaju na snagu kazne za prekoračenje od 30 km.

Izašla je tabela kazni: ako se prekorači brzina od 30 km za 10 km kazna je od 42 do 173 evra, prekoračenje od 10 do 40 km 173 do 694 evra, od 40 do 60 km kazna 544 do 2.172 evra. Sa takvim prekoračenjem sledi i oduzimanje 6 poena sa vozačke dozvole i suspendovanje dozvole od 1 do 3 meseca, prekoračenje brzine od 60 km od dozvoljene odizima se 10 poena i suspendovanje dozvole od 6 do 12 meseci.