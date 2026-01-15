"DONALD JE U PRAVU" Kremlj se oglasio povodom Trampove izjave o Zelenskom

KREMLj se slaže sa izjavom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini, izjavio je danas portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

- Možemo da se složimo sa tim. To je zaista tačno - rekao je Peskov novinarima kada su ga pitali kako komentariše Trampovu izjavu da je Moskva spremna da postigne dogovor, a da je Zelenski kriv zbog kašnjenja rešavanja sukoba, prenose RIA Novosti.

Peskov je kazao da Putin ostaje otvoren za postizanje rešenja rata u Ukrajini, i da je stav Rusije dobro poznat i Vašingtonu i Kijevu.

- Predsednik Putin i ruska strana održavaju svoju otvorenost. Stav ruske strane je dobro poznat i američkim pregovaračima i predsedniku (SAD Donaldu) Trampu - rekao je Peskov novinarima.

