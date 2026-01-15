Svet

AMERIKA PREUZELA JOŠ JEDAN NAFTNI TANKER: Zaplenjen šesti brod povezan sa Venecuelom na Karibima

Танјуг

15. 01. 2026. u 15:59

SJEDINjENE Američke Države su zaplenile još jedan tanker povezan sa Venecuelom, izjavila su dva američka zvaničnika, uoči sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado.

АМЕРИКА ПРЕУЗЕЛА ЈОШ ЈЕДАН НАФТНИ ТАНКЕР: Заплењен шести брод повезан са Венецуелом на Карибима

Foto Tanjug/ AP

Ova zaplena predstavlja šesti tanker u poslednjih nekoliko nedelja koji je prevozio venecuelansku naftu, ili je to činio u prošlosti, prenosi Rojters.

Zvaničnici, koji nisu želeli da budu imenovani, rekli su da je zaplena izvršena na Karibima, ali nisu otkrili ime broda.

