AMERIKA PREUZELA JOŠ JEDAN NAFTNI TANKER: Zaplenjen šesti brod povezan sa Venecuelom na Karibima
SJEDINjENE Američke Države su zaplenile još jedan tanker povezan sa Venecuelom, izjavila su dva američka zvaničnika, uoči sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado.
Ova zaplena predstavlja šesti tanker u poslednjih nekoliko nedelja koji je prevozio venecuelansku naftu, ili je to činio u prošlosti, prenosi Rojters.
Zvaničnici, koji nisu želeli da budu imenovani, rekli su da je zaplena izvršena na Karibima, ali nisu otkrili ime broda.
