ŠPANSKA POLICIJA HITNO OKRUŽILA AVION U BARSELONI: Sumnja se na vrlo opasnu stvar (FOTO)

ŠPANSKA policija okružila je putnički avion Turkish Airlines-a koji je jutros sleteo u Barselonu zbog prijavljene pretnje.

Foto: AP Photo/Paul White

Prema informacijama španskog portala El Confidential, u pitanju je navodna pretnja bombom.

Avion koji je poleteo iz Istanbula za Barselonu pratili su vojni avioni Španije i Francuske dok je leteo iznad Sredozemnog mora.

Pretnja je otkrivena oko 10 sati, dok je avion bio iznad Italije, a pre sletanja je nekoliko puta kružio. Policija je potom ušla u avion sa 148 putnika i sedam članova posade, koji su se naknadno iskrcali u sigurnoj zoni.

Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d'emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d'emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S'ha sentit un soroll molt fort com d'avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026

Vlada Katalonije saopštila je da je aktivirala plan Aerokat, specijalni protokol za vazduhoplovne vanredne situacije, kako bi pratila rizični let na El Pratu.

Istraga je u toku.

(DailyMail)

BONUS VIDEO: