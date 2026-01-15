ŠPANSKA POLICIJA HITNO OKRUŽILA AVION U BARSELONI: Sumnja se na vrlo opasnu stvar (FOTO)
ŠPANSKA policija okružila je putnički avion Turkish Airlines-a koji je jutros sleteo u Barselonu zbog prijavljene pretnje.
Prema informacijama španskog portala El Confidential, u pitanju je navodna pretnja bombom.
Avion koji je poleteo iz Istanbula za Barselonu pratili su vojni avioni Španije i Francuske dok je leteo iznad Sredozemnog mora.
Pretnja je otkrivena oko 10 sati, dok je avion bio iznad Italije, a pre sletanja je nekoliko puta kružio. Policija je potom ušla u avion sa 148 putnika i sedam članova posade, koji su se naknadno iskrcali u sigurnoj zoni.
Vlada Katalonije saopštila je da je aktivirala plan Aerokat, specijalni protokol za vazduhoplovne vanredne situacije, kako bi pratila rizični let na El Pratu.
Istraga je u toku.
(DailyMail)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
LATINOAMERIČKE ZEMLjE I ŠPANIJA: Zabrinute zbog pokušaja prisvajanja resursa Venecuele
04. 01. 2026. u 21:11
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)