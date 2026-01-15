MOSKVA ČEKA ODGOVOR VAŠINGTONA: Novi sporazum o naoružanju moguć, ali put do njega je dug

RUSIJA očekuje odgovor Sjedinjenih Američkih Država na inicijativu o Sporazumu o strateškom naoružanju (START) koju je predložio predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, ali ga zasad nije dobila, saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

Foto: Profimedia

- Bezuslovno, očekujemo odgovor na Putinovu inicijativu. Smatramo da je to veoma važno pitanje. Polazimo od toga da bi jedan povoljniji dokument, povoljniji sporazum, bio potreban svima. Ali dolazak do takvog sporazuma predstavlja veoma složen i dugotrajan proces - objasnio je portparol Kremlja.

Napomenuo je da kanali komunikacije Rusije sa američkim pregovaračima nastavljaju da funkcionišu i dijalog se odvija.

- Ne treba zaboraviti ni izjavu predsednika Putina da se ubuduće ne može govoriti o pitanjima stabilnosti i bezbednosti bez uzimanja u obzir arsenala Francuske i Velike Britanije - podsetio je Peskov.

Osim toga, on je naglasio da je stav Kine po pitanju START-a dobro poznat i da se Rusija prema njemu odnosi s poštovanjem.

(RT Balkan)

