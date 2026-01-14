ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)

ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Sastanak je relociran iz Bele kuće i održao se u obližnjoj Ajzenhauerovoj zgradi.

Gardijan navodi da se takva odluka može posmatrati kao pokušaj da se umanje tenzije tako što će sastanak biti pomeren dalje od američkog predsednika Donalda Trampa, pogotovo nakon njegovih ''eksplozivnih komentara'' o Grenlandu.

U Ajzenahuerovoj zgradi nalaze se Vensove ceremonijalne kancelarije.

Na slikama nakon sastanka video se danski šef diplomatije Lars Loke Rasmusen kako trči ka svom autu, gde oblači jaknu i pozdravlja pesnicom danskog ambasadora u Sjedinjenim Državama, Jespera Melera Sorensena, javlja danska televizja TV2.

Takođe, danski šef diplomatije nije gasio cigare nakon sastanka, a pušio je svoju lulu i po izlasku iz automobila ispred ambasade Danske u Vašingtonu.

Danski mediji strahovali su da će sastanak trajati manje od pola sata, je je "to je znak da nema o čemu da se razgovara".

Foto: Printksrin

U međuvremenu, Bela kuća je podelila fotografiju sa svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Iks, uz komentar i pitanje „Kuda, čoveče iz Grenlanda?“ na kojoj su prikazane dve pseće sanke koje voze podeljenim putem, jedan put vodi do Bele kuće, a drugi prema Kineskom zidu i Kremlju u Rusiji.

Još uvek nije bilo vesti sa američke strane nakon sastanka.

Ni državni sekretar Marko Rubio ni potpredsednik Dž. D. Vens nisu ništa objavili na društvenim mrežama, a isto važi i za Belu kuću i samog predsednika.

Danska ambasada u Vašingtonu održaće konferenciju za novinare nakon sastanka u Beloj kući, a konferencija je zakazana za 19.30 po srpskom vremenu.

Uoči sastanka, dansko Ministarstvo odbrane i grenlandska vlada najavili su povećano vojno prisustvo u i oko Grenlanda.

Američki predsednik Donald Tramp je napisao na mreži Truth Social da bi NATO trebalo da pomogne u tome da se Danska povuče sa Grenlanda, pošto jedino, po njegovim rečima SAD mogu da se izbore sa kineskim i ruskim pretnjama ostrvu.