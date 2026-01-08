"PRVO PUCAJTE, PA ONDA POSTAVLJAJTE PITANJA" Danska potvrdila: U slučaju invazije, Ameri postaju meta

DANSKO ministarstvo odbrane u sredu je potvrdilo postojanje pravila iz 1952. koje od vojnika zahteva da "odmah" izvrše protivnapad na invazijske snage bez čekanja naredbi.

Danski vojnici prvo će pucati na američke vojnike, a tek onda će im postavljati pitanja ukoliko oni u narednim nedeljama ili mesecima izvrše invaziju na Grenland.

Prema izveštaju danskog lista "Berlingske", naredba iz 1952. godine jasno navodi da "napadnute snage odmah moraju započeti borbu bez čekanja ili traženja naredbi, čak i ako zapovednici nisu svesni objave rata".

- Naredba o merama opreza za vojnu odbranu u slučaju napada na zemlju i tokom rata ostaje na snazi - potvrdilo je za medije Ministarstvo odbrane u sredu.

Dansko ministarstvo odbrane ponovo je došlo u fokus usled izjava predsednika SAD Donalda Trampa o želji za preuzimanjem Grenlanda kao i mogućnost upotrebe vojne sile.

Proteklih dana, Tramp je ponovio da je SAD "Grenland apsolutno neophodan" zbog nacionalne bezbednosti Arktičkog područja koje je bogato mineralima i strateški važno za odbranu protiv Kine i Rusije.

Bela kuća je izjavila da razmatraju "sve opcije" uključujući i vojnu, iako je portparol Kerolajn Livit naglasila da je kupovina ostrva prioritet. Međutim, Livit je takođe izjavila da je "vojna akcija uvek opcija".

Povodom toga, oglasila se danska premijerka Mete Frederiksen i grenlandski premijer Jens Fredrik Nilsen koji su oštro odbacili pretnje dodajući da Grenland "nije na prodaju" te da bi američki napad na NATO teritoriju "označio kraj saveza".

- Napad jedne članice NATO na drugu bio bi bez presedana i doveo bi do kraja istorijskog poretka nakon Drugog svetskog rata - rekla je Fredriksen.

