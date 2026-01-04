DRŽAVNI SEKRETAR SAD: Amerika će suditi o potpredsednici Venecuele na osnovu budućih koraka
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da će SAD suditi o potpredsednici Venecuele Delsi Rodrigez na osnovu onoga što bude radila u budućnosti, prenose američki mediji.
Američki predsednik Donald Tramp juče je izjavio da je ona u suštini spremna da uradi ono što SAD smatraju da je neophodno kako bi Venecuela ponovo postala velika.
Rodrigez je u subotu oštro kritikovala američku vojnu akciju u njenoj zemlji i zahtevala da zarobljeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores budu hitno oslobođeni.
Ona je istovremeno nazvala Madura „jedinim predsednikom Venecuele“, podsetio je CNN.
Rubio je na tv mreži NBC izjavio da SAD očekuju da će u budućnosti videti više saradnje i poslušnosti nego što su ranije dobijale od Venecuele.
-SAD će doneti procene na osnovu onoga što ljudi koji su trenutno na vlasti u Venecueli rade i što će raditi ubuduće, a ne onoga što javno govore u međuvremenu, ili na osnovu toga što znamo da su radili u prošlosti, rekao je on.
Rubio je dodao da će, ako ti ljudi ne budu doneli prave odluke, SAD zadržati višestruke poluge uticaja u Venecueli kako bi osigurale da će američki interesi biti zaštićeni, a to između ostalog, uključuje i “karantin” za naftu koji je na snazi.
(Tanjug)
