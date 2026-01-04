VISOKI ZVANIČNIK: Najmanje 40 ljudi poginulo u američkom napadu na Venecuelu

VISOKI venecuelanski zvaničnik izjavio je da je najmanje 40 ljudi, uključujući vojno osoblje i civile, poginulo u američkom vazdušnom napadu na Venecuelu.

AP Photo/Matias Delacroix)

Preliminarni izveštaji ukazuju na to da je među žrtvama bio i jedan civil, dok su povrede zadobili i članovi vojnog osoblja, objavio je Njujork tajms.

Predsednik SAD-a, Donald Tramp, rekao je da nijedan američki vojnik nije poginuo u napadu, ali je naglasio da su neki američki vojnici povređeni. General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, dodao je da su američki helikopteri, koji su učestvovali u akciji da izvezu predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, bili pod vatrom.

Iako je jedan helikopter pogođen, on je i dalje funkcionalan, a svi američki avioni su se bezbedno vratili.

Napad je izazvao veliku štetu, a među poginulim civilima bila je i Rosa Gonzalez (80), koja je stradala u vazdušnom napadu u priobalnom naselju Katija La Mar, zapadno od aerodroma u Karakasu.

Trospratni stambeni kompleks u kojem je živela Rosa Gonzalez bio je pogođen, a spoljni zid zgrade je srušen tokom napada.

Njena porodica je potvrdila smrt, a jedan rođak, Vilman Gonzalez, ispričao je kako je pokušao da spasi stvari nakon napada, dok je ostatak zgrade bio uništen.

Stanovnici napadnutog područja, uključujući 70-godišnjeg Horhea, rekli su da su izgubili sve u napadu.