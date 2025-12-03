PAKAO U NEMAČKOJ: Antifa brutalno napala mladog patriotu AfD-a i njegovu sestru

GRAD Gisen u saveznoj državi Hesen u Nemačkoj, čitav jedan dan bio je pod svojevrsnim opsadnim stanjem. Dok su se pripremali skupovi Alternative za Nemačku (AfD), ulice su preplavili radikalni levičari i tzv. antifašističke grupe. Umesto mirnog protesta, snimci i svedočenja govore o nizu scena nasilja, uvreda i fizičkih nasrtaja na političke neistomišljenike.

Foto: Printskrin Deutschlandkurier

U takvoj atmosferi našli su se i mladi odbornik AfD-a, 29-godišnji Eduard Štumpf i njegova 24-godišnja sestra. Kako je ispričao u intervjuu za „Deutschlandkurier“, kolumnistkinji Gabrijeli Majlbek njih dvoje su samo pokušavali da stignu do sajmišta, peške, pošto je pristup kolima bio blokiran zbog protesta. Na prilazu Konrad Adenauer mostu došlo je do direktnog susreta sa velikom grupom demonstranata.

Prema Štumpfovim navodima, brojčano nadmoćni levičari i antifa aktivisti prvo su ih vređali i sprečavali da prođu, a zatim fizički nasrnuli. Dok su pojedini gurali njega niz nasip i pokušavali da ga obore, drugi su se, kako tvrdi, obrušili na njegovu sestru, koju je jedan od napadača udario u lice. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako dvoje mladih ljudi, okruženi masom, pokušavaju da se odbrane i izvuku iz obruča.

Štumpf kaže da je u jednom trenutku ostao potpuno opkoljen, pokušavao da zaštiti svoju sestru. Situacija je kulminirala kada je jedan demonstrant završio na zemlji nakod što ga je mladi aktivista AfD-a odgurnuo, gužva je postajala sve haotičnija. Na kraju policija interveniše, izvodi Štumpfa iz mase i kasnije izvlači i njegovu sestru.

Prema njegovim rečima, policija je sama podnela prijave zbog napada, a snimci koje su službenici načinili trebalo bi da pokažu ko je zaista započeo nasilje. Istovremeno, dvojica učesnika sa druge strane prijavili su i Štumpfa, ali je kako navodi, od policajaca dobio uveravanja da je reč o nužnoj odbrani.

Štumpf ističe da tog dana nije tražio sukob, već je samo želeo da dođe na stranački događaj. Kaže i da su brojni napadi i blokade širom Nemačke postali obrazac ponašanja radikalne levice, koja više ne pokušava da političke protivnike porazi argumentima, već fizičkom silom i zastrašivanjem na ulici.

Pogled radakcije portala Srpski Ugao

Po oceni redakcije portala Srpski Ugao, ono što se dogodilo u Gisenu uklapa se u širu sliku agresivnog delovanja radikalne levice i antifa pokreta, koji sve češće pribegavaju blokadama, fizičkim nasrtajima i pritisku na političke neistomišljenike. Slika je, nažalost dobro poznata i u Srbiji – slične metode koristili su i nasilni blokaderi na ulicama naših gradova, gde su aktivisti SNS i ljudi koji se nisu slagali sa njihovim protestima bili izloženi uvredama, guranju, gađanju opasnim predmetima pa i napadima oružjem.

Bez obzira da li se radi o Nemačkoj ili Srbiji, o AfD-u ili SNS-u, o levičarima ili desničarima, poruka mora biti ista – fizičko nasilje i zastrašivanje ne smeju postati sredstvo političke borbe. Onaj ko napada ljude zato što drugačije misle u masi nasrće na jednu devojku i jednog mladića, ne brani demokratiju, već je zauvek uništava.

(Srpski Ugao)