UKRAJINSKI DRON IZAZVAO POŽAR U RUSIJI: Eksplozija u skladištu nafte

U UKRAJINSKOM napadu na Tambovsku oblast u Rusiji izbio je požar u skladištu nafte zbog udara drona, saopštio regionalni guverner Jevgenij Pervišov.

- Vatrogasne ekipe i službenici reda brzo su stigli na mesto događaja. Sva potrebna sredstva i resursi su raspoređeni - napisao je Pervišov na Telegramu, prenosi Interfaks.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije.

Prema podacima ruskog ministarstva, 26 bespilotnih letelica je uništeno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti i 16 iznad Rostovske oblasti.

Sedam dronova je takođe neutralisano u Astrahanskoj oblasti, šest u Saratovskoj oblasti i četiri u Voronješkoj oblasti.

