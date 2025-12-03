UKRAJINSKI DRON IZAZVAO POŽAR U RUSIJI: Eksplozija u skladištu nafte
U UKRAJINSKOM napadu na Tambovsku oblast u Rusiji izbio je požar u skladištu nafte zbog udara drona, saopštio regionalni guverner Jevgenij Pervišov.
- Vatrogasne ekipe i službenici reda brzo su stigli na mesto događaja. Sva potrebna sredstva i resursi su raspoređeni - napisao je Pervišov na Telegramu, prenosi Interfaks.
Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom noći sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije.
Prema podacima ruskog ministarstva, 26 bespilotnih letelica je uništeno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti i 16 iznad Rostovske oblasti.
Sedam dronova je takođe neutralisano u Astrahanskoj oblasti, šest u Saratovskoj oblasti i četiri u Voronješkoj oblasti.
(Tanjug)
