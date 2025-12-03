DETALJI HAPŠENJA FEDERIKA MOGERINI: Skandal u sedištu Evropske unije

Poznate su pojedinosti oko hapšenja bivše visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku EU i nekadašnje potpredsednicu Evropske komisije Federike Mogerini.

Foto: Printscreen/Jutjub/Sky News

Mogerinijeva, koja je svojevremeno bila i ministarka spoljnih poslova Italije, trenutno obavlja funkciju rektorke prestižnog Koledža Evrope odakle se regrutuju mnoge diplomate za potrebe EU.

Istraga se odnosi na sumnje u favorizovanje i moguću nelojalnu konkurenciju prilikom dodele programa devetomesečne obuke budućih evropskih diplomata, koji je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) poverila Koledžu Evrope.

Istražitelji nastoje da utvrde da li su koledž i njegovi predstavnici unapred bili obavešteni o kriterijumima selekcije u okviru postupka javnog tendera koji je pokrenula diplomatska služba EU za ovaj program obuke.

Pravosuđe se zanima za događaje koji datiraju od pre nekoliko godina, tačnije iz perioda 2021. i 2022 godine. Evropsko javno tužilaštvo je istaklo da se moguće podizanje optužnice odnosi se na potencijalne prevare u dodeli javnih nabavki, korupciju, sukob interesa i povredu službene tajne.

Ovdašnji mediji prenose da je jedan zvaničnik EU potvrdio da je diplomatska služba u Briselu tokom jutra bila mesto policijske operacije, nalgašavajući da se sve ovo događa vezano za aktivnosti koje potiču iz prethodnih mandata, pre stupanja aktuelne šefice evropske diplomatije Kaje Kallas na dužnost Visoke predstavnice za spoljne poslove krajem 2024. godine, kako naglašava belgijski "Soar".

Evropsko javno tužilaštvo je saopštilo da su u okviru istrage o mogućoj zloupotrebi sredstava Evropske unije, u utorak izvršeni pretresi u diplomatskoj službi EU u Briselu (EEAS), kao i u nekoliko zgrada Koledža Evrope u Brižu. Istraga je izvršena i u privatnim kućama, a odneta su i određena dokumenta.

"Juroaktiv" izveštava da je pretres izvršilo desetak policajaca u civilu koji su u EEAS ušli u 7.30 ujutro. Ističe se da ovaj događaj predstavlja najnoviji veliki skandal koji pogađa institucije EU. Isti izvori naglašavaju da istražitelji ispituju da li su Koledž Evrope ili njegovi predstavnici imali prethodna saznanja o javnom tenderu za finansiranje nove Evropske diplomatske akademije, godišnjeg programa obuke za evropske diplomate u Brižu, koji finansira EEAS.

Ovo bi, ako se optužbe ispostave tačnim, mogla da bude velika mrlja za čitavu evropsku diplomatsku službu, imajući u vidu da Koledž Evrope, kao visokoškolska ustanova, obrazuje mnogobrojne evropske funkcionere.

Osobe upoznate s istragom izjavile su za "Juroaktiv" da se istraga usredsređuje i na okolnosti oko kupovine jedne zgrade u Brižu u vrednosti od 3,2 miliona evra u kojoj borave diplomate koji pohađaju akademiju. Naglašava se i da nema indikacija da se došlo do zaključaka o eventualnim nezakonitostima, i za sada niko nije zvanično optužen.

Uz Mogerinijevu, uhapšene su i prevedene još tri osobe, među kojima su, prema informacijama koje prenose belgijski i francuski mediji, jedan od menadžera koledža kao i bivši generalni sekretar EEAS Stefano Sanino koji je ovu funkciju obavljao od 2021. do početka ove godine.