JOŠ JEDAN TANKER NAPADNUT KOD OBALE TURSKE: Brod plovi pod zastavom Rusije

TANKER „Midvolga 2“, koji je plovio iz Rusije za Gruziju sa tovarom suncokretovog ulja, napadnut je 80 milja od obale Turske, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture ove zemlje.

Za sada sa tankera nije primljen zahtev za pomoć.

Stanje 13 članova posade je dobro i brod se kreće samostalno ka luci Sinop, navodi se u saopštenju turskog Ministarstva.

Brod plovi pod zastavom Rusije, a njegova matična luka je Sankt Peterburg. U vlasništvu je Srednjevolške brodarske kompanije iz Moskve.

U petak, 28. novembra, tankeri „Kairos“ i „Virat“ koji su plovili ka Rusiji bez tereta, poslali su signale za pomoć dok su se nalazili 28, odnosno 38 nautičkih milja od turske obale u Crnom moru. Na „Kairosu“ je izbio požar u pogonskom odeljenju, dok je posada „Virata“ prijavila oštećenje trupa, ali na brodu nije bilo većeg požara.

