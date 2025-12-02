Svet

JOŠ JEDAN TANKER NAPADNUT KOD OBALE TURSKE: Brod plovi pod zastavom Rusije

02. 12. 2025.

TANKER „Midvolga 2“, koji je plovio iz Rusije za Gruziju sa tovarom suncokretovog ulja, napadnut je 80 milja od obale Turske, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture ove zemlje.

Za sada sa tankera nije primljen zahtev za pomoć.

Stanje 13 članova posade je dobro i brod se kreće samostalno ka luci Sinop, navodi se u saopštenju turskog Ministarstva.

Brod plovi pod zastavom Rusije, a njegova matična luka je Sankt Peterburg. U vlasništvu je Srednjevolške brodarske kompanije iz Moskve.

U petak, 28. novembra, tankeri „Kairos“ i „Virat“ koji su plovili ka Rusiji bez tereta, poslali su signale za pomoć dok su se nalazili 28, odnosno 38 nautičkih milja od turske obale u Crnom moru. Na „Kairosu“ je izbio požar u pogonskom odeljenju, dok je posada „Virata“ prijavila oštećenje trupa, ali na brodu nije bilo većeg požara.

