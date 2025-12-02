JOŠ JEDAN TANKER NAPADNUT KOD OBALE TURSKE: Brod plovi pod zastavom Rusije
TANKER „Midvolga 2“, koji je plovio iz Rusije za Gruziju sa tovarom suncokretovog ulja, napadnut je 80 milja od obale Turske, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture ove zemlje.
Za sada sa tankera nije primljen zahtev za pomoć.
Stanje 13 članova posade je dobro i brod se kreće samostalno ka luci Sinop, navodi se u saopštenju turskog Ministarstva.
Brod plovi pod zastavom Rusije, a njegova matična luka je Sankt Peterburg. U vlasništvu je Srednjevolške brodarske kompanije iz Moskve.
U petak, 28. novembra, tankeri „Kairos“ i „Virat“ koji su plovili ka Rusiji bez tereta, poslali su signale za pomoć dok su se nalazili 28, odnosno 38 nautičkih milja od turske obale u Crnom moru. Na „Kairosu“ je izbio požar u pogonskom odeljenju, dok je posada „Virata“ prijavila oštećenje trupa, ali na brodu nije bilo većeg požara.
(Sputnjik)
