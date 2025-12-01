Svet

PUTIN SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA RUSE: Uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja

RUSKI predsednik Vladimir Putin je posetio jedno od komandnih mesta ruske armije.

- Poslednjih dana je zaista uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja, koja su ključna za dalje napore za oslobađanje cele teritorije, uključujući i onu koja je još uvek pod neprijateljskom kontrolom - rekao je Putin.

On je ranije izjavio da će "uspeh u Krasnoarmejsku osigurati progresivno ispunjavanje zadataka SVO".

