PUTIN SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA RUSE: Uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja
RUSKI predsednik Vladimir Putin je posetio jedno od komandnih mesta ruske armije.
- Poslednjih dana je zaista uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja, koja su ključna za dalje napore za oslobađanje cele teritorije, uključujući i onu koja je još uvek pod neprijateljskom kontrolom - rekao je Putin.
On je ranije izjavio da će "uspeh u Krasnoarmejsku osigurati progresivno ispunjavanje zadataka SVO".
