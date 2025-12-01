KIJEV NA KOLENIMA Veliki uspeh Rusa: Volčansk je pao!
RUSUKI telegram kanali "na sva zvona" objavljuju da trupe ruske armije zauzele Volčansk, grad za koji su se borili više od godinu dana.
- Specijalne namene i jurišne jedinice: 1. brigada specijalnih snaga, 71. odvojena brigada, 82. odvojena jurišna brigada;
- Pešadija marinaca: 36. odvojena brigada marinaca;
- Mehanizovana: 42., 53., 61. i 154. odvojena motostreljačka brigada;
- Motorizovana pešadija: 57., 58. i 143. odvojena motorizovana streljačka brigada;
- Nacionalna garda: 1. odvojena pešadijska brigada, odvojena odvojena brigada NG „Ljut“, 5. i 17. odvojena brigada NGU;
- Teritorijalna odbrana: 107., 113., 115., 120., 122. i 127. odvojena brigada teritorijalne odbrane
Preporučujemo
PUTIN SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA RUSE: Uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja
01. 12. 2025. u 23:40
GERASIMOV OTKRIO SLEDI: Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije imao šta da kaže Putinu
01. 12. 2025. u 23:20
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu
01. 12. 2025. u 23:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)