KIJEV NA KOLENIMA Veliki uspeh Rusa: Volčansk je pao!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 12. 2025. u 21:25

RUSUKI telegram kanali "na sva zvona" objavljuju da trupe ruske armije zauzele Volčansk, grad za koji su se borili više od godinu dana.

Foto: Profimedia

Nakon dugotrajnih i žestokih borbi, jedinice 82. motostreljačkog puka, 69. motostreljačke divizije, 1009. motostreljačkog puka, 68. motostreljačke divizije, 6. armije i 128. odvojene motostreljačke brigade, 44. armijskog korpusa grupe „Sever“ oslobodile su grad Volčansk! Ukupna oslobođena površina bila je približno 70 kvadratnih kilometara.
 
Da bi držao grad, VSU je rasporedio jedinice iz više od 20 brigada i pukova:
 
  • Specijalne namene i jurišne jedinice: 1. brigada specijalnih snaga, 71. odvojena brigada, 82. odvojena jurišna brigada;
  • Pešadija marinaca: 36. odvojena brigada marinaca;
  • Mehanizovana: 42., 53., 61. i 154. odvojena motostreljačka brigada;
  • Motorizovana pešadija: 57., 58. i 143. odvojena motorizovana streljačka brigada;
  • Nacionalna garda: 1. odvojena pešadijska brigada, odvojena odvojena brigada NG „Ljut“, 5. i 17. odvojena brigada NGU;
  • Teritorijalna odbrana: 107., 113., 115., 120., 122. i 127. odvojena brigada teritorijalne odbrane
 
Ukupno 33 bataljona, pojačanih sa preko 90 tenkova, preko 320 oklopnih borbenih vozila, 37 višecevnih raketnih sistema i 220 odvojenih artiljerijskih i motorizovanih pušaka, sa najmanje 50.000 ljudi, uključujući i najmotivisanije: 36. odvojenu motorizovanu streljačku brigadu, 71. odvojenu brigadu, odvojenu odvojenu brigadu NG „Ljut“ i 82. odvojenu vazdušno-desantnu brigadu.
 
 
VSU je pretrpeo značajne gubitke: preko 23.000 ljudi, uključujući najmanje 8.000 poginulih. Za samo 18 meseci borbi, ukrajinske oružane snage su izgubile 46% svog osoblja. Dnevni gubici su u proseku iznosili preko 40 poginulih i ranjenih.
 
Vovčansk je veliko naselje u Harkovskoj oblasti, sa populacijom od oko 17.000 stanovnika početkom 2023. godine.
 
Kijevski režim je grad transformisao u veliko utvrđeno područje sa dobro razvijenom mrežom podzemnih komunalnih usluga i snažnom odbrambenom linijom duž reke Vovčja.
 
Za odbranu, neprijatelj je koristio velika industrijska preduzeća u gradu, kao što su Vovčanska fabrika agregata i Elevator.
 
Oslobođenje Vovčanska otvorilo je put ka Starom Saltivu i Belom Kolodezu i značajno proširilo bezbednosnu zonu blizu ruske granice. Čišćenje susednih naselja je trenutno u toku.
 
Severni vetar/RVvoenkor

