PORTPAROL KREMLJA OTKRIO NOVE DETALJE: Sutrašnji sastanak Putina i Vitkofa u otvorenom formatu

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 16:01

SASTANAK predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, planiran je za utorak, 2. decembra, i održaće se u drugoj polovini dana u otvorenom formatu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Snimci početka sastanka će biti dostupni - naveo je portparol Kremlja. Na pitanje da li se planira neka izjava nakon sastanka, Peskov je dodao - Videćemo. 

Prema njegovim rečima, još je rano govoriti o tome kakav stav će SAD zauzeti prema Rusiji.

Odgovarajući na pitanje da li može da otkrije stav Kremlja o određenim tačkama mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa, Peskov je poručio da je Rusija zainteresovana za uspeh pregovora o ukrajinskom sukobu, pa neće raspravljati o detaljima mirovnog plana javno preko medija.

- Da bi pregovori bili uspešni, a mi smo zainteresovani za uspeh, nećemo ih voditi preko megafona’ i nećemo diskutovati o detaljima preko medija - zaključio je on.

Podsetimo, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je nedavno da je ruska strana spremna da radi sa onim što Vitkof donese u Rusiju.

