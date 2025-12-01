PORTPAROL KREMLJA OTKRIO NOVE DETALJE: Sutrašnji sastanak Putina i Vitkofa u otvorenom formatu
SASTANAK predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom, planiran je za utorak, 2. decembra, i održaće se u drugoj polovini dana u otvorenom formatu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Snimci početka sastanka će biti dostupni - naveo je portparol Kremlja. Na pitanje da li se planira neka izjava nakon sastanka, Peskov je dodao - Videćemo.
Prema njegovim rečima, još je rano govoriti o tome kakav stav će SAD zauzeti prema Rusiji.
Odgovarajući na pitanje da li može da otkrije stav Kremlja o određenim tačkama mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa, Peskov je poručio da je Rusija zainteresovana za uspeh pregovora o ukrajinskom sukobu, pa neće raspravljati o detaljima mirovnog plana javno preko medija.
- Da bi pregovori bili uspešni, a mi smo zainteresovani za uspeh, nećemo ih voditi preko megafona’ i nećemo diskutovati o detaljima preko medija - zaključio je on.
Podsetimo, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je nedavno da je ruska strana spremna da radi sa onim što Vitkof donese u Rusiju.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
VLADIMIR PUTIN: Pozdrav koji niste videli
Preporučujemo
VITKOF SUTRA SA PUTINOM U MOSKVI: Stiže spreman nakon sastanka sa Ukrajincima
01. 12. 2025. u 07:43
PUTIN SAOPŠTIO SJAJNE VESTI ZA RUSE: Uspostavljena kontrola nad nekoliko velikih naselja
01. 12. 2025. u 23:40
GERASIMOV OTKRIO SLEDI: Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije imao šta da kaže Putinu
01. 12. 2025. u 23:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)