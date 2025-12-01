TELO BEZ GLAVE PRONAĐENO PORED AUTO - PUTA: Traga se za ljudima iz sivog automobila, ostavljena beba
NAKON što su dve odsečene šake pronađene na auto-putu A45 u blizini Olpea u Nemačkoj, policija je tokom vikenda pronašla i raskomadano telo žene, bez glave.
Odeljenje za ubistvo policije u Hagenu preuzelo je istragu nakon što je žena pronašla odsečene šake 17. novembra. Na osnovu otisaka prstiju, brzo je otkriveno da ruke pripadaju 32-godišnjoj majci iz Eritreje.
Sada je pronađeno i telo, koje je preuzelo forenzičko odeljenje, a DNK poređenje će pružiti konačnu potvrdu. Ženina glava još uvek nije pronađena.
Tromesečna beba mrtve Afrikanke pronađena je nepovređena u kolicima dan pre nego što su pronađene šake. Čini se da je nepoznata osoba ostavila kolica ispred manastira u Heseu.
Monah iz manastira čuo je bebu kako plače oko 18.30 sati. Bila je umotana u ćebe, a na papirićima je pisalo bebino ime i datum rođenja. Monah je odmah pozvao policiju i hitne službe.
Istražitelji su u početku bili zbunjeni.
- Pozadina zločina je još uvek potpuno nejasna - izjavili su u početku. Policija nije mogla da isključi lični motiv poput osvete, niti ritualno sakaćenje. Žena je živela sa svojim detetom u skloništu za azilante u Bonu.
Partner ubijene žene, takođe iz Eritreje, nestao je. U početku se smatralo da je on potencijalni svedok, ali Bild sada piše da je on navodno uhapšen u inostranstvu.
Da li je ubio ženu, za sada nije poznato, a policija i tužilaštvo odbijaju da komentarišu.
Policija sada traga za svedocima koji su viđeni u sivom automobilu u blizini manastira. Automobil je imao registracijske oznake Bona i viđen je oko 18.30 sati.
Takođe se mole svi koji su videli neobično ponašanje na delu auto-puta A4 da se jave policiji.
(Telegraf)
BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)