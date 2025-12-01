TELO BEZ GLAVE PRONAĐENO PORED AUTO - PUTA: Traga se za ljudima iz sivog automobila, ostavljena beba

NAKON što su dve odsečene šake pronađene na auto-putu A45 u blizini Olpea u Nemačkoj, policija je tokom vikenda pronašla i raskomadano telo žene, bez glave.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Odeljenje za ubistvo policije u Hagenu preuzelo je istragu nakon što je žena pronašla odsečene šake 17. novembra. Na osnovu otisaka prstiju, brzo je otkriveno da ruke pripadaju 32-godišnjoj majci iz Eritreje.

Sada je pronađeno i telo, koje je preuzelo forenzičko odeljenje, a DNK poređenje će pružiti konačnu potvrdu. Ženina glava još uvek nije pronađena.

Tromesečna beba mrtve Afrikanke pronađena je nepovređena u kolicima dan pre nego što su pronađene šake. Čini se da je nepoznata osoba ostavila kolica ispred manastira u Heseu.

Monah iz manastira čuo je bebu kako plače oko 18.30 sati. Bila je umotana u ćebe, a na papirićima je pisalo bebino ime i datum rođenja. Monah je odmah pozvao policiju i hitne službe.

Istražitelji su u početku bili zbunjeni.

- Pozadina zločina je još uvek potpuno nejasna - izjavili su u početku. Policija nije mogla da isključi lični motiv poput osvete, niti ritualno sakaćenje. Žena je živela sa svojim detetom u skloništu za azilante u Bonu.

Partner ubijene žene, takođe iz Eritreje, nestao je. U početku se smatralo da je on potencijalni svedok, ali Bild sada piše da je on navodno uhapšen u inostranstvu.

Da li je ubio ženu, za sada nije poznato, a policija i tužilaštvo odbijaju da komentarišu.

Policija sada traga za svedocima koji su viđeni u sivom automobilu u blizini manastira. Automobil je imao registracijske oznake Bona i viđen je oko 18.30 sati.

Takođe se mole svi koji su videli neobično ponašanje na delu auto-puta A4 da se jave policiji.

(Telegraf)

