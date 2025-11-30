"I JA SAM KRITIKOVAN ZBOG TOGA" Grosi: Trampove izjave o nuklearnim testovima su odgovor drugim liderima

GENERALNI direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da smatra da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o nastavku testiranja nuklearnog oružja predstavljaju odgovor na izjave drugih političkih lidera.

"Ovo vidim kao političku izjavu, kao odgovor na izjave drugih lidera. A onda ćemo videti kakve konkretne akcije slede nakon ovih reči... Predsednička diplomatija je neophodna. Tramp i (ruski predsednik Vladimir) Putin razgovarali su o mogućem nastavku nuklearnih pregovora na svom sastanku na Aljasci", rekao je Grosi u intervjuu za italijanski list "Republika".

Grosi je ocenio da je popuštanje zategnutosti na međunarodnom nivou uvek rezultat diplomatije, navodeći da "što je više diplomatije na visokom nivou, to se manje novog oružja razvija".

Američki predsednik Donald Tramp je 30. oktobra objavio da je naredio Pentagonu da počne testiranje nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi" kao odgovor na "program testiranja drugih zemalja", nakon čega je ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država Kris Rajt izjavio da američko testiranje nuklearnog oružja zasad neće uključivati stvarne eksplozije atomske bombe, već da se radi o "testovima sistema".

Grosi je rekao i da podržava otvoreni kanal dijaloga sa Putinom, uprkos kritikama.

Govoreći o svojoj kandidaturi za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Grosi je rekao da održava dobre odnose sa svim državama članicama Saveta bezbednosti UN i da očekuje da nijedna od njih neće staviti veto na njegov izbor.

"Imam pozitivne odnose sa celim svetom i sa vladama svih vrsta. Na primer, održavam otvoreni dijalog sa predsednikom Putinom. I ja sam kritikovan zbog toga, ali ako želite da budete globalni lider, morate da razgovarate sa celim svetom", rekao je Grosi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da ruska strana dobro poznaje Grosija i da će ta zemlja zauzeti sveobuhvatan pristup njegovoj nominaciji za mesto generalnog sekretara UN.



(Tanjug)