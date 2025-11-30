POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI
BELGIJSKI vojnik koji je učestvovao u NATO misiji u Litvaniji poginuo je tokom vojne vežbe u petak, saopštili su zvaničnici Belgije.
Belgijsko savezno tužilaštvo pokrenulo je istragu o ovom incidentu, prenosi Politiko. Vojnik je zadobio povrede tokom vežbe sa minobacačima i preminuo u bolnici u subotu, potvrdili su belgijski ministar odbrane Teo Franken i načelnik Generalštaba Frederik Vansina u zajedničkom saopštenju.
Franken je na društvenoj mreži "Iks" istakao da je "duboko ožalošćen ovom tragičnom nesrećom".
Poginuli vojnik, čiji identitet nije saopšten, bio je pripadnik Artiljerijskog bataljona iz Brashata. Od leta, gotovo 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvaniji u okviru NATO misije koja uključuje multinacionalne borbene grupe stacionirane u osam istočnoevropskih zemalja.
Belgijsko savezno tužilaštvo saopštilo je da je otvorilo istragu o smrti vojnika, ali nije pružilo dodatne informacije o slučaju, izveštava novinska agencija Belga.
Federalni sudija i dva detektiva iz savezne policije specijalizovana za istrage u vojsci posetili su mesto nesreće u subotu, prenosi VRT. Ministarstvo odbrane Belgije takođe je pokrenulo unutrašnju istragu kako bi utvrdilo tačne okolnosti nesreće, preneli su mediji.
Preporučujemo
NATO U ČUDU: Rute se obrukao za sve pare, čovek iz publike morao da reaguje
27. 11. 2025. u 20:30
AMERIČKI ŠAMAR ALIJANSI? Rubio povukao iznenađujući potez
28. 11. 2025. u 21:37
PRODUŽETAK UKRAJINSKOG RATA KAO „KUPOVINA VREMENA”: Sprema li se Evropa za veliki sukob?
25. 11. 2025. u 07:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)