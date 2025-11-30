POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI

BELGIJSKI vojnik koji je učestvovao u NATO misiji u Litvaniji poginuo je tokom vojne vežbe u petak, saopštili su zvaničnici Belgije.

Foto: Shutterstock

Belgijsko savezno tužilaštvo pokrenulo je istragu o ovom incidentu, prenosi Politiko. Vojnik je zadobio povrede tokom vežbe sa minobacačima i preminuo u bolnici u subotu, potvrdili su belgijski ministar odbrane Teo Franken i načelnik Generalštaba Frederik Vansina u zajedničkom saopštenju.

Franken je na društvenoj mreži "Iks" istakao da je "duboko ožalošćen ovom tragičnom nesrećom".

Poginuli vojnik, čiji identitet nije saopšten, bio je pripadnik Artiljerijskog bataljona iz Brashata. Od leta, gotovo 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvaniji u okviru NATO misije koja uključuje multinacionalne borbene grupe stacionirane u osam istočnoevropskih zemalja.

Belgijsko savezno tužilaštvo saopštilo je da je otvorilo istragu o smrti vojnika, ali nije pružilo dodatne informacije o slučaju, izveštava novinska agencija Belga.

Federalni sudija i dva detektiva iz savezne policije specijalizovana za istrage u vojsci posetili su mesto nesreće u subotu, prenosi VRT. Ministarstvo odbrane Belgije takođe je pokrenulo unutrašnju istragu kako bi utvrdilo tačne okolnosti nesreće, preneli su mediji.