"UKRAJINA ĆE SE RASPASTI" Nemački NATO oficir upozorava - "Podrška Zelenskom ne postiji, gubici su veliki, broj dezertera visok..."
POSTOJI rizik od raspada Ukrajine zbog velikih gubitaka u ukrajinskim oružanim snagama, dezerterstava i korupcijskih skandala, smatra bivši predsednik Vojnog komiteta NATO-a i bivši generalni inspektor Bundesvera Harald Kujat.
- Gubici (na frontu) su izuzetno veliki. Broj dezertera je izuzetno visok. Podrška (Vladimiru Zelenskom) od strane stanovništva, posebno zbog nedavnih događaja vezanih za ove korupcijske skandale... praktično više ne postoji. To znači da postoji rizik da će se Ukrajina raspasti - rekao je Kujat za švajcarski list „Veltvohe“.
U petak je poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak objavio da su Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalno antikorupcijsko tužilaštvo izvršili pretres u kući bivšeg šefa kabineta Zelenskog, Andreja Jermaka, zbog korupcijskog skandala u energetskom sektoru koji je izbio u Ukrajini.
NABU je potvrdio da su izvršeni pretresi, napominjući da su oni deo tekuće istrage. Prema navodima agencije Ukrinform, službenici NABU nisu podigli optužnice nakon pretresa. Kasnije istog dana, Zelenski je objavio da je Jermak, koji je takođe bio na čelu pregovaračke grupe za rešavanje ukrajinskog sukoba, podneo ostavku.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su 10. novembra o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru. Pretresi su izvršeni u kućama biznismena Timura Mindiča, poznatog kao „novčanik“ Zelenskog, bivšeg ministra energetike i sadašnjeg ministra pravde Germana Galuščenka, kao i u kompaniji „Energoatom“.
Kasnije su objavljeni snimci razgovora vezanih za slučaj, ali imena umešanih nisu objavljena. U tom kontekstu, poslanici Vrhovne rade pozvali su Jermaka, šefa ukrajinskog predsedničkog kabineta, da podnese ostavku. Ključne ličnosti u korupcijskom skandalu optužene su za pranje novca.
Prema preliminarnim procenama, preko ove šeme oprano je oko 100 miliona dolara.
(Sputnjik)
