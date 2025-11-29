PREMA nizu ruskih telegram kanala i ratnih izveštača, ruske snage poslednjih dana sistematski ciljaju pripadnike brigade Azov, formacije koja je nakon Mariupolja više puta reorganizovana i uklopljena u Nacionalnu gardu Ukrajine.

U tim navodima se tvrdi da je ova jedinica, uprkos gubicima tokom prethodnih godina, zadržala deo starog kadra i nastavila da drži položaje na liniji fronta ili u zaštitnim odredima u dubini pozadine.

Ruski izvori ovo opisuju kao „denacifikaciju metodama na terenu“, ali bez dodatnih dokaza koji bi potvrdili motiv ili posebnu nameru. U fokusu je nova tvrdnja dopisnika Jurija Kotenjoka, koji na Telegramu navodi da je u blizini Kostiantivke eliminisan potpukovnik Roman Žuravelj, označen kao komandant 12. brigade Azov u okviru Nacionalne garde Ukrajine. Prema tim tvrdnjama, Žuravelj je učestvovao u ukrajinskim operacijama još od 2014. godine.

Ruski izvori zatim tvrde da je reč o šestom oficiru Azova koji je stradao u prethodnih sedam dana. Posebno ističu gubitke tokom ruskog opkoljavanja kod rezervoara Kleban-Bik u području Kostiantivke, gde se navodno nalazio veći deo pripadnika brigade. Telegram kanal Mash objavio je da je u tom okruženju broj boraca smanjen sa oko 600 na približno 100 tokom tri meseca, uz tvrdnje da je deo stradao u udarima dronova i artiljerije, dok su drugi, kako navode ruski izvori, umrli od gladi zbog odsečenih pravaca snabdevanja. Te tvrdnje nije moguće nezavisno proveriti i ukrajinski izvori ih ne komentarišu.

U istim ruskim izvorima navodi se da je prosečno preživljavanje u pokušajima izlaska iz okruženja bilo minimalno, dok se pripadnici Azova označavaju kao najtvrđe jezgro koje se nalazi u sastavu 12. brigade Nacionalne garde. Ukazuje se i na to da su pokušaji izvlačenja vodom ili kroz šumske pravce uglavnom onemogućeni delovanjem ruskih dronova.

Nije poznato da li je Žuravelj bio deo te opkoljene grupe. Ruski izvori smatraju malo verovatnim da je stradao od gladi, podsećajući na svedočenja ratnih zarobljenika iz Mariupolja koji su tvrdili da je tokom borbi u „Azovstalju“ postojala unutrašnja hijerarhija u kojoj su, prema njihovim izjavama, pripadnici Azova imali bolji pristup skrovištima i resursima od ostalih jedinica i civila. Ukrajinska strana te navode negira i opisuje ih kao rusku propagandu.

Ni rusko Ministarstvo odbrane ni ukrajinski Generalštab za sada nisu izdali zvanična saopštenja o Žuravelju, niti potvrdili gubitke koje ruski izvori navode. Kao i u većem delu informacija sa istočnog fronta, podaci dolaze iz kombinacije telegram kanala, lokalnih izvora i pojedinačnih izveštača, uz visok nivo medijskog šuma, što otežava preciznu verifikaciju.

