TRAMP SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Predsednik SAD se oglasio posle pucnjave kod Bele kuće
NEKOLIKO ljudi je u sredu u Vašingtonu upucano, uključujući najmanje jednog pripadnika Nacionalne garde SAD, prema izvoru upoznatom sa prvim izveštajima i zvaničniku policije.
Predsednik SAD Donald Tramp je saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde SAD u kritičnom stanju.
Američki predsednik je nazvao strelca „životinjom“ i rekao da će osumnjičeni „platiti veoma visoku cenu“. Napadač je teško ranjen.
- Bože blagoslovi našu Veliku nacionalnu gardu i sve naše vojne i policijske službenike - napisao je Tramp na Truth Social-u.
Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u blizini Bele kuće, saopštila je policijska uprava Vašingtona. Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.
