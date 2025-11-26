Svet

TRAMP SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Predsednik SAD se oglasio posle pucnjave kod Bele kuće

Novosti online

26. 11. 2025. u 21:37

NEKOLIKO ljudi je u sredu u Vašingtonu upucano, uključujući najmanje jednog pripadnika Nacionalne garde SAD, prema izvoru upoznatom sa prvim izveštajima i zvaničniku policije.

ТРАМП САОПШТИО УЖАСНЕ ВЕСТИ: Председник САД се огласио после пуцњаве код Беле куће

Foto: Tanjug

Predsednik SAD Donald Tramp je saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde SAD u kritičnom stanju.

Američki predsednik je nazvao strelca „životinjom“ i rekao da će osumnjičeni „platiti veoma visoku cenu“. Napadač je teško ranjen.

- Bože blagoslovi našu Veliku nacionalnu gardu i sve naše vojne i policijske službenike - napisao je Tramp na Truth Social-u.

Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u blizini Bele kuće, saopštila je policijska uprava Vašingtona. Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.


 

