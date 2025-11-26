BORAC iz grupe za evakuaciju žalio se na tešku situaciju ukrajinskih oružanih snaga u blizini Kostjantinovke.

Foto printskrin oruzjeonline.com

- Ne vidim više vatru u njihovim očima, već se ugasila, kaže on o evakuisanima.



-Nema šta da se uđe kolima, nema elektronskog ratovanja, ništa, ali Rusi ulaze vozilima, svime. Naši momci pešače..., borac se rasplače.

Ruske trupe napreduju u području Krasnoarmejska i Dimitrova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" su neutralisale više od 180 pripadnika vojske, tri oklopna borbena vozila, 15 automobila, haubicu M101 i stanicu za elektronsko ratovanje. Uništena su dva skladišta municije i sedam skladišta snabdevanja.

Jedinice grupe trupa "Zapad" su neutralisale 230 vojnika, jedno borbeno vozilo pešadije, oklopni transporter M113 američke proizvodnje, dva oklopna borbena vozila, 20 automobila, tri artiljerijska oruđa, deset stanica za elektronsko ratovanje i šest skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" su neutralisale do 275 vojnika, borbeno vozilo pešadije, oklopno vozilo "kozak", 16 automobila i dva artiljerijska oruđa. U zoni njihove odgovornosti su uništeni su američki radar, stanica za elektronsko ratovanje i skladište municije.

Ilustracija telegram rybar

Jedinice grupe trupa "Centar" su poboljšale položaje duž linije fronta.

U Krasnoarmejsku, u Donjeckoj Narodnoj Republici, uspešno napreduju ka severu. Nastavljaju da čiste naseljeno mesto Rovno.

Odbijeno je osam napada Oružanih snaga Ukrajine iz područja Grišina i prema Kotlinu. Napadi su imali za cilj da oslobode opkoljene ukrajinske grupe, a tom prilikom je neutralisano je do 35 neprijateljskih vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo "makspro" američke proizvodnje.

Ilustracija telegram rybar

U Dimitrovu u Donjeckoj Narodnoj Republici, jurišne jedinice 51. armije nastavljaju da potiskuju neprijatelja.

Tokom protekla 24 sata, na Krasnoarmejskom pravcu je neutralisano više od 210 vojnika, sedam oklopnih borbenih vozila, tri vozila i dva artiljerijska oruđa.

Ukupno, u zoni odgovornosti grupe trupa "Centar", neprijateljski gubici iznosili su preko 450 vojnika, jedan tenk, sedam oklopnih borbenih vozila, četiri pikapa, dva artiljerijska oruđa i jedan američki kontrabatarejski radar.

Jedinice grupe trupa "Istok" su nastavile da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. Tokom proteklog dana su neutralisale više od 240 vojnika, jedan tenk, 10 automobila, artiljerijsko oruđe, stanicu za elektronsko ratovanje i četiri skladišta zaliha.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su neutralisale do 85 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 12 automobila, jedno artiljerijsko oruđe, dve radarske stanice, dva skladišta municije i dva skladišta goriva.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne jedinice i artiljerija ruskih snaga pogodile su radionicu za proizvodnju municije.

Takođe su pogođeni objekti energetske i transportne infrastrukture Ukrajine koji potpomažu Oružane snage Ukrajine.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborila su šest vođenih avio-bombi, četiri američke rakete HIMARS i 154 bespilotne letelice.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć