POSTOJI mogućnost da konflikt u Ukrajini bude završen do kraja 2025. godine, izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rute.

Foto: Profimedia

- Nakon pregovora u Ženevi potrebno je obaviti još sastanaka, kao i posebne, paralelne diskusije o nekim pitanjima sa EU i NATO-om. Još uvek nismo stigli do toga - istakao je on u intervjuu španskom listu Pais.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da konflikt u Ukrajini bude okončan do kraja ove godine, Rute je rekao: „Naravno“.

- Uvek je teško predvideti, ali iskreno se nadam da će mir uskoro nastupiti - uverio je on.

Pri tome, Rute je naglasio da „mirovni plan ne menja procenu Rusije kao dugoročne pretnje za Evropu“.

Komentarišući nabavku oružja iz SAD po programu PURL za dalju isporuku Kijevu, Rute je istakao da su evropske zemlje u poslednjih nekoliko godina uložile značajan doprinos, ali postoje „određene mogućnosti koje mogu ponuditi samo Sjedinjene Američke Države“.

- Predsednik Tramp se složio da garantuje da će američko oružje finansirati Kanada i evropski saveznici - dodao je on.

Ukrajina mesečno dobija oružje u vrednosti od oko milijardu dolara. Prema rečima generalnog sekretara, do kraja godine ta suma može dostići oko 5 milijardi dolara.

Prošle nedelje Vašington je predložio plan za rešavanje ukrajinskog konflikta, koji se sastoji od 28 tačaka. Dokument je izazvao nezadovoljstvo partnera Kijeva u Evropi, koji nastoje da ga značajno koriguju.

Novembra 23, SAD i Ukrajina održale su u Ženevi konsultacije o mirovnom planu Vašingtona, koje je državni sekretar SAD Marko Rubio nazvao „najproduktivnijim“ od početka konflikta.

(Sputnjik)