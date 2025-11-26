Svet

KRAJ RATA RUSIJE I UKRAJINE PRE 2026? Evo šta kaže šef NATO-a

Новости онлине

26. 11. 2025. u 09:13

POSTOJI mogućnost da konflikt u Ukrajini bude završen do kraja 2025. godine, izjavio je generalni sekretar NATO Mark Rute.

КРАЈ РАТА РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ ПРЕ 2026? Ево шта каже шеф НАТО-а

Foto: Profimedia

- Nakon pregovora u Ženevi potrebno je obaviti još sastanaka, kao i posebne, paralelne diskusije o nekim pitanjima sa EU i NATO-om. Još uvek nismo stigli do toga - istakao je on u intervjuu španskom listu Pais.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da konflikt u Ukrajini bude okončan do kraja ove godine, Rute je rekao: „Naravno“.

- Uvek je teško predvideti, ali iskreno se nadam da će mir uskoro nastupiti - uverio je on.

Pri tome, Rute je naglasio da „mirovni plan ne menja procenu Rusije kao dugoročne pretnje za Evropu“.

Komentarišući nabavku oružja iz SAD po programu PURL za dalju isporuku Kijevu, Rute je istakao da su evropske zemlje u poslednjih nekoliko godina uložile značajan doprinos, ali postoje „određene mogućnosti koje mogu ponuditi samo Sjedinjene Američke Države“.

- Predsednik Tramp se složio da garantuje da će američko oružje finansirati Kanada i evropski saveznici - dodao je on.

Ukrajina mesečno dobija oružje u vrednosti od oko milijardu dolara. Prema rečima generalnog sekretara, do kraja godine ta suma može dostići oko 5 milijardi dolara.

Prošle nedelje Vašington je predložio plan za rešavanje ukrajinskog konflikta, koji se sastoji od 28 tačaka. Dokument je izazvao nezadovoljstvo partnera Kijeva u Evropi, koji nastoje da ga značajno koriguju.

Novembra 23, SAD i Ukrajina održale su u Ženevi konsultacije o mirovnom planu Vašingtona, koje je državni sekretar SAD Marko Rubio nazvao „najproduktivnijim“ od početka konflikta.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMA NIŠTA OD DOGOVORA RUSIJE I UKRAJINE? Ove tri ključne tačke sporazuma su za Kijev neprihvatljive
Svet

0 3

NEMA NIŠTA OD DOGOVORA RUSIJE I UKRAJINE? Ove tri ključne tačke sporazuma su za Kijev neprihvatljive

UPRKOS tvrdnjama administracije američkog predsednika Donalda Trampa o "ogromnom napretku" u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, visoki ukrajinski izvor je istakao da i dalje postoje najmanje tri ključne oblasti neslaganja koje bi mogle da utiču na pregovarački proces, a odnose se na teritorije, demilitarizaciju i odustajanje od NATO-a, objavio je CNN.

26. 11. 2025. u 07:17

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!

SRBI GLEDAJU I NE VERUJU Kakvi šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili!