KLJUČNE SPORNE TEME - TERITORIJA I NATO: Tramp i Zelenski ulaze u finalne pregovore o mirovnom planu za Ukrajinu

PREDSEDNICI Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Donald Tramp i Vladimir Zelenski, vodiće pregovore o preostalim tačkama mirovnog sporazuma za Ukrajinu, nakon što su se američki i ukrajinski zvaničnici u Ženevi usaglasili oko novog plana od 19 tačaka, objavio je Telegraf.

Direktni razgovori mogli bi da počnu ove nedelje, uz nepotvrđene izveštaje o mogućem putu Zelenskog u Vašington. Ključne sporne teme odnose se na teritorijalna pitanja i buduće bezbednosne odnose između SAD, NATO-a i Rusije. Hitni pregovori u Švajcarskoj usledili su nakon curenja detalja prvobitnog mirovnog plana od 28 tačaka, koji su razvili američki i ruski zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio označio je ženevske razgovore kao "najbolji sastanak" u dosadašnjim diplomatskim naporima.

Nova strategija biće predstavljena Trampu i Zelenskom, dok je Zelenski poručio da su napravljeni "važni koraci", iako je potrebno dodatno usaglašavanje. Zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica rekao je da su delegacije identifikovale oblasti mogućih kompromisa, dok su nacrti sporazuma svedeni na po jedan po timu nakon spora oko objavljivanja Trampovog plana. Kislica je naveo da je američka delegacija, u kojoj je bio i Trampov zet, Džared Kušner, bila otvorena za ukrajinske predloge.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je da je postignut "dobar napredak", dok evropske zemlje insistiraju da se smanjenje ukrajinske vojske isključi iz sporazuma i da se o teritoriji pregovara tek posle prekida vatre.

- Ujedinjeni smo u našoj podršci Ukrajini. To su osnovni evropski principi za napredak, teritorija i suverenitet Ukrajine moraju da se poštuju. Samo Ukrajina, kao suverena zemlja, može da donosi odluke u vezi sa svojim oružanim snagama. Izbor njihove sudbine je u njihovim rukama - rekla je ona.

Nemački kancelar Fridrih Merc naglasio je da "sledeći korak mora da bude taj da Rusija sedne za pregovarački sto".

(Tanjug)

