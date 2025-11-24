TIHA KRIZA U ŠVAJCARSKOJ: Javni servis ostaje bez 900 zaposlenih?
ŠVAJCARSKA radio i televizija (SRG), javni servis koji pokriva sve četiri jezičke zajednice u zemlji, najavila je novi talas ušteda. Do 2029. godine biće ukinuto oko 900 radnih mesta, kako bi se smanjili troškovi za 270 miliona franaka. Odluka je deo transformacije pokrenute u junu i obuhvata sve regionalne jedinice. Generalna direktorka Susane Vile poručila je da je reč o teškom, ali nužnom potezu, jer je medijsko okruženje pod političkim i finansijskim pritiskom.
SRG je švajcarski ekvivalent javnog servisa, nešto poput kombinacije RTS-a i više regionalnih servisa, sa zadatkom da obezbedi informisanje, kulturu i zabavu za sve jezičke zajednice u zemlji. Finansira se dominantno iz taksi koje plaćaju domaćinstva i preduzeća, uz određene prihode od reklama i drugih aktivnosti.
Oko 300 radnih mesta već je u procesu ukidanja kroz postojeći program štednje, dok će preostalih 600 nestati do 2029. godine, delom prirodnim putem, ali i kroz otpuštanja. Na snazi ostaje socijalni plan koji bi trebalo da ublaži posledice za zaposlene. Paralelno se menja i vrh kompanije – od aprila 2026. godine uprava će biti smanjena sa osam na sedam članova, uz prilagođavanje internih procedura radi bržeg i efikasnijeg rada.
Odluka da se u jednoj od najbogatijih zemalja sveta javni servis primora na uštede ovakvih razmera, pod pritiskom politike i kratkoročnih finansijskih kalkulacija, ne govori mnogo dobro o Švajcarskoj. Umesto da brani nezavisno informisanje na svim jezicima svoje složene države, politički establišment šalje signal da se javni interes može svesti na Excel tabele i brojku „270 miliona franaka“.
(Srpski ugao)
