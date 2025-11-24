MAĐARSKI MINISTAR O "OPASNIM ODLUKAMA" IZ BRISELA: Zaštitićemo poljoprivrednike i radna mesta

BRISEL priprema "još dve opasne ekonomske odluke", ali će mađarska vlada zaštititi poljoprivrednike i radna mesta sve dok je na vlasti, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

Sijarto je, na konferenciji za novinare posle sastanka Saveta Evropske unije za spoljnu trgovinu u Briselu, rekao da je Evropska komisija "u prethodnim godinama napravila ozbiljne greške, uključujući uvođenje carina, ograničenja u kupovini energenata, sankcije i loše sporazume", zbog čega se evropska privreda sada suočava s velikim poteškoćama, preneo je MTI.

Prema navodima mađarskog ministarstva, Sijarto je ocenio da Brisel sada priprema još dve "štetne" odluke.

Jednu koja, kako je rekao, ugrožava mađarske poljoprivrednike, i drugu koja bi mogla da utiče na radna mesta u Mađarskoj.

- Žele da ove godine potpišu sporazum o slobodnoj trgovini EU sa zemljama Južne Amerike i zatim ga brzo stave u primenu, što bi u sadašnjoj formi predstavljalo pretnju mađarskoj poljoprivredi - rekao je Sijarto.

Mađarski ministar je dodao da opasnost ne leži samo u tome što bi južnoamerički proizvodi mogli da preplave mađarsko tržište, već i u tome što bi izvozne mogućnosti mađarskih proizvođača u EU bile smanjene.

- Tražili smo od Brisela da pre sklapanja sporazuma uvede mere koje bi zaštitile evropske, pa samim tim i mađarske poljoprivrednike - naveo je Sijarto, kritikujući predlog Komisije jer, kako je rekao, "ni na koji način ne štiti poljoprivredu malih država članica".

Prema njegovim rečima, Komisija predviđa zaštitne mere tek ukoliko sporazum ugrozi 50 odsto evropske poljoprivredne proizvodnje, odnosno 25 odsto u hitnim slučajevima, dok male članice čine manje od pet odsto ukupne proizvodnje.

Sijarto je takođe rekao da Brisel želi da centralizuje odluke o državnoj podršci za investicije, što bi, prema njemu, "praktično ukinulo konkurenciju za privlačenje investicija u EU".

Istakao je da je Mađarska "veoma uspešna" u privlačenju investicija i da je u oštroj konkurenciji, često i sa zapadnoevropskim državama, obezbedila projekte koji su poslednjih godina otvorili desetine hiljada radnih mesta.

- Uprkos svemu, vlada će zaštititi mađarske poljoprivrednike i radna mesta - zaključio je Sijarto.

(Tanjug)