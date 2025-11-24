MERC O TRAMPOVOM MIROVNOM PLANU: Neka pitanja su razjašnjena, ali preko noći nema mira u Ukrajini

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je da je danas američki predsednik Donald Tramp izrazio otvorenost za razvijanje zajedničkog mirovnog plana za Ukrajinu, ocenivši da su to rezultati koje su delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja postigle u Ženevi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

- Pozdravljamo privremeni rezultat. Neka pitanja su razjašnjena, ali takođe znamo i da se mir u Ukrajini neće dogoditi preko noći - rekao je nemački kancelar na marginama samita EU-Afrička Unija, preneo je Rojters.

Merc je prethodno, uoči samita, u intervjuu za Dojče vele (DW) izjavio da je zajedno s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i britanskim premijerom Kirom Starmerom, izneo sopstvene predloge za mir u Ukrajini.

Merc je za DW istakao i da je neposredno pre odlaska u Južnu Afriku na samit G20, razgovarao telefonom s američkim predsednikom Trampom o planu za okončanje rata.

- Rekao sam mu da možemo da se složimo sa pojedinim tačkama, ali ne sa svima. Jasno sam istakao da stojimo uz Ukrajinu i da je suverenitet te zemlje neprikosnoven - naglasio je Merc.

Tramp je Ukrajini dao rok do četvrtka da prihvati plan.

- Mislim da nije moguće postići saglasnost o svih 28 tačaka u tom roku - rekao je Merc, dodajući da se trenutno pokušava da utvrdi koje su stavke prihvatljive za SAD, Evropu i Ukrajinu sa jedne, i za Rusiju sa druge strane.

Merc je upozorio da rat u Ukrajini, koji ulazi u četvrtu godinu, i dalje predstavlja ozbiljan rizik za EU.

- Vidimo ozbiljne pretnje našoj infrastrukturi i sajber-bezbednosti. Ovo je velika opasnost za politički poredak čitavog kontinenta, zbog čega se toliko angažujemo - poručio je Merc i odbacio ocene da EU nema ulogu u mirovnim pregovorima.

(Tanjug)