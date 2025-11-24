EVROPSKI "AMANDMANI" NA TRAMPOV MIROVNI SPORAZUM ZA UKRAJINU: Amerika da garantuje mir

Mir u Ukrajini još se kroji. Na američki predlog, ili bolje rečeno mirovni ultimatum, nadovezao se sada "evropski kontrapredlog".

Foto: Ilustracija rybar/Profimedia

Francuska, Nemačka i Velika Britanija sačinile su svojevrsne amandmane na vašingtonski papir, u kome se na važne propozicije Donalda Trampa nadovezuju želje i namere vodećih evropskih zemalja.

Dokument, koji je sastavljen u okviru aktuelnih mirovnih pregovora u Ženevi, predviđa, na primer, povećanje maksimalnog broja ukrajinskih vojnih snaga u mirnodopsko vreme, sa 600.000 koliko su predvidele SAD, na 800.000.

Promena u odnosu na ono što je na sto stavio Donald Tramp odnosi se i na razgraničenje. Ostaje to da se Ukrajina obavezuje da neće vojno vraćati okupirane teritorije, ali se dodaje i da, umesto da one budu de fakto pripisane Rusiji, "pregovori o teritorijalnim razmenama" treba da započnu na liniji razdvajanja, kada mir bude postignut. Amerika, takođe, treba da garantije bezbednost Ukrajine slično članu 5. osnivačkog sporazuma NATO.

Takođe, Evropljani se ne slažu ni oko pitanja zaleđenih ruskih sredstava. "Ukrajina će biti u potpunosti rekonstruisana i biće joj nadoknađena šteta, naročito na osnovu zaleđenih ruskih sredstava koja će ostati blokirana sve dok Moskva ne obešteti Kijev", piše u evropskim predlozima. Američki plan predviđa da Rusi iz ovih sredstava u obnovi učestvuju sa 100 milijardi, a da će SAD dobiti 50 odsto od toga.

Rusija će morati da unese u svoj zakon i da neće napadati Ukrajinu u Evropu. Neće smeti ni da ometa komercijalno korišćenje Dnjepra od strane Ukrajine, kao što je to već predložio Tramp, a zarobljenici će se razmeniti po principu "svi za sve". SAD će dobiti određenu nadoknadu za taj angažman. Što se tiče izbora u Ukrajini, evropska "nijansa" je da će biti organizovani – što pre.

Kontrapredlog podrazumeva da će biti potvrđen teritorijalni integritet Ukrajine, kao i da će dogovorom svi nesporazumi iz prethodnih 30 godina biti rešeni. Takođe, predlaže se da posle potpisivanja mira, bude započet dijalog između Rusije i NATO o svim bezbednosnim pitanjima radi spuštanja tenzija u svetu što će stvoriti pogodne uslove za ekonomski napredak.

"Pristupanje Ukrajine NATO zavisi od konsenzusa zemlja članica koji ne postoji", jedna je od izmena koje su uneli Evropljani u tački 7, ostavljajući tako ipak otvorena vrata da jednom de te saglasnosti može da dođe. Ostaje to da će Ukrajina izgubiti garancije ako napadne Rusiju, a Moskvi će u suprotnom biti vraćene sankcije i ukinuto pravo na nove teritorije. Kijevu se takođe potvrđuje pristup EU i preferencijalni pristup ovom tržištu. Rusiji bi, takođe, sankcije bile ukidane postupno, po etapama, a biće pozvana da se ponovo priključi G8. Ukrajina se obavezuje da nema nuklearno naoružanje, a ostaje i to da se struja iz neklearne elektrane Zaporožje deli "fifti-fifti". Kijev će morati i da prihvati standarde EU oko zaštite jezičkih manjina.

Ovaj predlog evropske trojke (E3) još nije bio zvaničan, a procurio je iz obaveštenih izvora u medije.