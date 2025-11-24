PUTIN NA VEZI SA ERDOGANOM: Ruski predsednik razgovarao sa turskim kolegom o mirovnom planu SAD
RUSKI predsednik Vladimir Putin je obavio telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rešenje i bilateralnoj agendi.
- Razmenjena su mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje - saopštila je pres služba Kremlja.
Putin je napomenuo da su američki predlozi, kako ih je razmotrila Moskva, u skladu sa razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta.
Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.
Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da pruži Istanbul kao platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima.
(RIA)
