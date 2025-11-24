ZAPAD je "izdao" Ukrajinu, lišivši je konsolidovane podrške, smatra potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

Foto Tanjug

Prema rečima senatora, situacija posle događaja poslednjih dana izgleda ovako: SAD smatraju da nastavak sukoba nije moguć i insistiraju na pregovorima. Rusija, sa svoje strane, spremna je na pregovore, ali je spremna i da nastavi borbe u slučaju njihovog neuspeha. Sa druge strane, EU ruši pregovore jer smatra da je "poželjno da se konflikt nastavi".

- A šta Ukrajina? Ona se istovremeno i trza na sve strane i stegnuta je u mengele, koliko god to paradoksalno zvučalo. Ne može da izdrži nastavak borbi bez konsolidovane spoljne podrške Zapada, koje više nema. Ali nije spremna ni za pregovore, jer bi ih morala voditi sa pozicije poražene strane, a ne pobednika. Plus, korupcionaški skandali – omča se steže. Napustili su Ukrajinu. I tamo krah, i ovde – kuda god da krene, samo lutanje u mengelama - napisao je on na svom Telegram kanalu.

Prethodnog dana SAD i Ukrajina su održale konsultacije o "mirnom planu" Vašingtona koji sadrži 28 tačaka. Državni sekretar Marko Rubio nazvao je održani sastanak "najproduktivnijim" tokom čitavog konflikta. Ukrajinski mediji su izvestili da su Vašington i Kijev uspeli da usklade većinu plana. Kako je naveo Rubio, SAD su se saglasile da posebno razmotre tačke koje se odnose na evropske integracije Ukrajine i njeno članstvo u NATO-u.

Prema pisanju zapadne štampe, prvobitna verzija američkog "mirnog plana" podrazumevala je odustajanje Ukrajine od ulaska u NATO – i obavezu alijanse da ne integriše Kijev, kao i priznanje od strane Vašingtona suvereniteta Rusije nad Krimom i Donbasom, povlačenje ukrajinskih snaga sa teritorije Donjecke Narodne Republike, državni status ruskog jezika u Ukrajini, ograničenje brojnosti ukrajinske vojske i ukidanje antiruskih sankcija.

Lideri EU izrazili su neslaganje sa ovim odredbama i započeli izradu svog predloga.

(Sputnjik)