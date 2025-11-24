"DA LI JE OVO MOGUĆE?!" Tramp se oglasio o pregovorima Ukrajine i SAD: Bože blagoslovi Ameriku
AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što su u Ženevi održani pregovori ukrajinske i američke delegacije i poslao zagonetnu poruku.
- Da li je zaista moguće da je napravljen veliki napredak u pregovorima Rusije i Ukrajine? Ne verujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava. Bože blagoslovi Ameriku - napisao je Tramp na mreži "Truth social".
Održani pregovori Amerike i Ukrajine u Ženevi
Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji. Američka delegacija je sinoć napustila Švajcarsku.
U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.
Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova:
Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.
Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta
Tramp juče pobesneo na Ukrajinu i Evropu
Govoreći usred pregovora koji su juče održani, Tramp je pobesneo na Ukrajinu i Evropu.
