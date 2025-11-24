Svet

"DA LI JE OVO MOGUĆE?!" Tramp se oglasio o pregovorima Ukrajine i SAD: Bože blagoslovi Ameriku

Новости онлине

24. 11. 2025. u 12:59

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što su u Ženevi održani pregovori ukrajinske i američke delegacije i poslao zagonetnu poruku.

Tanjug

- Da li je zaista moguće da je napravljen veliki napredak u pregovorima Rusije i Ukrajine? Ne verujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava. Bože blagoslovi Ameriku - napisao je Tramp na mreži "Truth social".

Održani pregovori Amerike i Ukrajine u Ženevi

Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji. Američka delegacija je sinoć napustila Švajcarsku.

Foto: Profimedia

U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova:

Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.

Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta

Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.

Tramp juče pobesneo na Ukrajinu i Evropu

Govoreći usred pregovora koji su juče održani, Tramp je pobesneo na Ukrajinu i Evropu.

Foto: Profimedia

 

- Rukovodstvo Ukrajine nije izrazilo nikakvu zahvalnost za naše napore, a Evropa nastavlja da kupuje naftu od Rusije - besno je poručio Tramp.

Predsednik Amerike ponovo je ponovio tvrdnju da do rata u Ukrajini ne bi ni došlo da je on tada bio u Beloj kući.

- Rat Rusije i Ukrajine je nasilan i užasan. Sa adekvatnim vođstvom u Americi i Ukrajini, nikada se ne bi desio. Počeo je dugo pre nego što sam se vratio u Belu kuću, tokom administracije "Uspavanog Džoa Bajdena" - naveo je Tramp.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

 

U delu posta na mreži "Truth social", ponovo se osvrnuo na tvrdnje da su izbori u Americi 2020. godine "pokradeni" i da "Putin nikada ne bi napao da je on bio predsednik".

- Tek kada je video "Uspavanog Džoa" rekao je:"Sad je moja šansa". Ostalo je istorija. Nasledio sam rat koji nikome ne odgovara. Amerika nastavlja da prodaje oružje NATO savezu, za distribuciju u Ukrajini, a Džo je sve davao za džabe. Bog blagoslovio sve koji su stradali u ovoj ljudskoj katastrofi - zaključio je predsednik Amerike.

(Blic)

