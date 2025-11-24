IGRA PRESTOLA U BRISELU: Sukob dve moćne žene u Evropskoj uniji

U Briselu se vodi borba između predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaje Kalas, koja je dostojna "Igre prestola".

To u detaljnoj analizi piše francuski "Mond".

Ova bitka se vodi u cilju borbe za kontrolu diplomatije, u situaciji kada, kako ističe francuski žurnal, Fon der Lajenova koncentriše sve više moći na račun diplomatske službe na čelu sa Estonkom koja deluje sve izolovanije. "Mond" se u svom tekstu oslanja na izovre posmatrača iz "unutrašnjeg evropskog balona".

Pokušaji imenovanja i razrešenja visokog diplomate s bogatim iskustvom Martina Selmajra na direktan način pokazuju kako se ovi sukobi odvijaju između dve moćne žene u vrhu evropske administracije. Ističe se da je, u svoje vreme, ovaj briljantni nemački advokat, kao šef kabineta Žan-Kloda Junkera, bio poznat po oštrini nekih odluka i smatran najmoćnijim čovekom u Briselu. Po preuzimanju predsedavanja Komisijom, Ursula fon der Lajen i njen šef kabineta Bjern Zajbert odlučili su 2019. da ga pošalju u Beč da predvodi evropsku delegaciju, a zatim, nedavno, i u Rim, u Svetu stolicu.

Ali, piše "Mond", Kaja Kalas je ove jeseni namerila da ga zaposli kao zamenika sekretara Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), da bude zadužen za geoekonomiju i institucionalna pitanja. Kalasova je to odlučila posle odlaska jednog od njenih najiskusnijih diplomata, Sajmona Mordua, kod Ursule fon der Lajen. Htela je da ima uz sebe osobu najvišeg ranga sposobnu da revitalizuje diplomatsku službu koja se poslednjih meseci borila sa problemima, ali i da se, kako piše francuski list, na taj način suprotstavi predsednici Komisije.

- Ursula fon der Lajen je jasno stavila do znanja visokoj predstavnici da se ovo imenovanje tumači kao objava rata – piše "Mond".

Dok dlanom o dlan, kolegijum komesara stavio je na glasanje odluku o stvaranje nove pozicije specijalnog izaslanika za verske slobode, namenjenu za - Selmajra. Jednostljvno, nije mu dozvoljeno da odlaskom kod Kalasove "zaseni Ursulu fon der Lajen". Problem Kaje Kalas je to što, kako se ističe, nije prethodno obezbedila podršku prestonica, pa joj nije pritekao u pomoć.

- Za Estonku je ovo još jedno poniženje, jer se od imenovanja krajem 2024. godine bori da izađe iz senke Ursule fon der Lajen, koja je u prvom planu aktuelnih diplomatskih i bezbednosnih pitanja: Ukrajine, Bliskog istoka i razvoja evropske odbrane – naglašava francuski list.

Navodi se i da ova najnovija afera takođe potvrđuje gotovo opsesivnu želju predsedništva Komisije da koncentriše svu moć i, posledično, da spreči bilo kakvu konkurenciju. Bivša estonska premijerka ne može da obezbedi koherentnost svoje politike jer je u praksi ograničena samo na diplomatsku službu, a različiti generalni direktorati zaduženi za spoljne odnose rade autonomno ili po nalogu kancelarije predsednice EK.

Isti izvori navode da je ova institucija izgubila deo visokih kadrova, od kojih je većina otišla u Komisiju, sve više se suočavajući sa zadiranjem u njena ovlašćenja od strane evropske izvršne vlasti, u tolikoj meri, da neki osećaju da rade na „brodu koji tone“.

Istaknuto je da su sa ratom u Ukrajini, pitanje odbrane, koje je prethodno bilo ograničeno samo na diplomatsku službu, delimično preuzeli predsedništvo EK, komesar za odbranu Andrijus Kubilijus i novoosnovani Generalni direktorat za odbrambenu industriju. Objavljivanje oglasa za posao ovog odeljenja, koje je tražilo direktora odbrambene politike, zabrinulo je diplomatsku službu, gde je čitavo odeljenje posvećeno ovom sektoru.

"PREŽIVLjAVANjE" UZ PRESTONICE

"Ali, Komisija se tu ne zaustavlja. Početkom novembra, Fajnenšel tajms je otkrio stvaranje obaveštajne jedinice unutar Komisije, iako obaveštajni centar EU koji navodno obavlja isti posao već postoji unutar EASS. Iako izvršna vlast umanjuje obim ovog odeljenja, inicijativa pokazuje želju za daljom koncentracijom moći u rukama izvršnog predsedništva," piše "Mond", iznoseći mišljenje nekih diplomata da bi jedini način da Kalas "preživi" bilo stvaranje bližih veza sa državama članicama.