STIŽE ARKTIČKA „OLUJA VEKA“! Tri evropska regiona posebno na udaru, poznat tačan datum
DELOVE Evrope očekuje dolazak arktičke „oluje veka“, meteorolozi upozoravaju na ekstremne vremenske uslove bez presedana.
Evropu uskoro očekuje naglo zahlađenje. Dok jug kontinenta još uživa u blagim jesenjim temperaturama, severni i zapadni delovi se pripremaju za dolazak arktičke „oluje veka“. Meteorolozi upozoravaju da će najteže biti pogođene Velika Britanija, posebno Škotska i sever Engleske, gde se očekuju ekstremni vremenski uslovi bez presedana.
Meteorolozi upozoravaju da Evropa mora da se pripremi za naglu promenu vremena.
- Britance u narednim nedeljama očekuje arktička oluja - izvestio je britanski dnevnik "Miror", upozoravajući na nagli pad temperatura i obilne padavine.
Drastična promena očekuje se već sredinom novembra, kada bi temperature u Velikoj Britaniji mogle da padnu znatno ispod proseka.
Najintenzivnije snežne padavine već u novembru
Najintenzivniji znaci zimskog vremena očekuju se u severnom i centralnom delu Škotske i na severu Engleske.
Tamo bi 13. novembra trebalo da pada sneg tokom celog dana, a prema prognozama, reč je o dugotrajnom periodu, a ne o kratkotrajnom talasu.
U nacionalnom parku Kerngorms očekuje se da će pasti 10 centimetara snega samo u jednom satu, što može da paralizuje saobraćaj za samo nekoliko desetina minuta, prenosi češki medij "Akcniceny".
- Najintenzivnije snežne padavine će najverovatnije pogoditi severni deo Škotske već 12. novembra - navodi "Miror", pozivajući se na meteorologe koji upozoravaju na komplikacije ne samo za vozače, već i za energetsku infrastrukturu.
Prema pisanju portala "Birmingem lajv", nadolazeća oluja neće doneti samo sneg, već i obilne kiše. U severnom i centralnom Velsu očekuje se do 5 milimetara padavina po satu, dok će u južnim oblastima situacija biti nešto mirnija.
U Devonu, Somersetu i Kornvolu očekuju se najjači pljuskovi koji mogu izazvati lokalne poplave.
Evo šta sledi ostatku Evrope
Nestabilno barometarsko polje i sudar toplog i hladnog vazduha učiniće da ceo novembar bude izuzetno vlažan i vetrovit. Stručnjaci dodaju da je ovo početak prelaska u zimski period, kada u narednim nedeljama može doći do još izraženijeg zahlađenja.
Dok će Velika Britanija biti okovana snegom i ledom, centralna Evropa treba da se spremi za pad temperatura za nekoliko stepeni i češće kišne dane.
Prema meteorolozima, ova promena može da bude najava duge i hladne zime koja se vraća nakon nekoliko blažih godina. Arktička oluja koja se približava severozapadnoj Evropi šalje jasnu poruku: jesen se završava, zima je na vratima.
Meteorolozi upozoravaju da će najveći udar snega i vetra pogoditi Škotsku i sever Engleske, ali hladni front će uticati i na druge delove kontinenta. Evropljani bi stoga trebalo da računaju na: nagli pad temperatura, jak vetar i povećan rizik od snežnih padavina.
(Blic)
