BLUMBERG: Evropa pokušava da uspori Trampov plan za Ukrajinu
EVROPSKI lideri pokušavaju da uspore plan američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, piše Blumberg.
- Evropski lideri i drugi saveznici rekli su SAD da njihov mirovni plan za Ukrajinu zahteva "dalju razradu". Time su pokušali da uspore proces koji Trampova administracija namerava da ubrza - navodi se u tekstu.
Agencija napominje da je Tramp dao Kijevu rok do četvrtka da prihvati plan, a američki zvaničnici su pretili da će prekinuti isporuku oružja i obaveštajnih podataka ako Kijev odbije predlog.
- Brzina kojom Bela kuća pokušava da progura ovaj predlog šokirala je Ukrajinu i njene saveznike - navodi se u tekstu.
