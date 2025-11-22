NASTAVLJA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska zauzela Zvanovku i Novo Zaporožje
RUSKO ministarstvo odbrane oglasilo se povodom novih informacija sa fronta.
Ruske trupe su zauzele sela Zvanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) i Novo Zaporožje u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
(Izvestija)
