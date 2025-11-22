Svet

NASTAVLJA SE RUSKA OFANZIVA: Vojska zauzela Zvanovku i Novo Zaporožje

В.Н.

22. 11. 2025. u 15:25

RUSKO ministarstvo odbrane oglasilo se povodom novih informacija sa fronta.

НАСТАВЉА СЕ РУСКА ОФАНЗИВА: Војска заузела Звановку и Ново Запорожје

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

Ruske trupe su zauzele sela Zvanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) i Novo Zaporožje u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko  Ministarstvo odbrane.

(Izvestija)

