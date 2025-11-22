PUTINOV SPECIJALAC: Trampov plan ima za cilj da spase Ukrajinu još većih gubitaka

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa ima za cilj da spase Ukrajinu od još većih gubitaka teritorije i ljudskih života.

Foto: Profimedia

- Mnogi ljudi, zahvaljujući propagandi ratnih huškača, propuštaju poentu da je Trampov mirovni plan osmišljen da spase Ukrajinu od još većih gubitaka teritorije i života. Pažljivije pogledajte one koji žestoko kritikuju mirovni plan i videćete kako profitiraju od beskrajnog rata - napisao je Dmitrijev, koji je i šef Ruskog fonda za direktne investicije, na platformi X, prenose RIA Novosti.

Dmitrijev je dodao da se ratni huškači verovatno "nadaju da će dobiti zlatni toalet", povodom toga što je takav toalet pronađen tokom istrage ukrajinskog Specijalnog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO) protiv biznismena iz te zemlje Timura Mindiča, koji je blizak ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

SAD su Ukrajini predale mirovni plan od 28 tačaka koji, kako prenose mediji, predviđa između ostalog da Ukrajina ustupi teritoriju, prepolovi svoju vojsku i da se nikada ne pridruži NATO-u.

Bela kuća je ranije saopštila da su pregovori o ukrajinskom rešenju u toku i da postoji plan koji je odobrio američki predsednik Donald Tramp, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao da Moskva nije zvanično dobila informacije o američkom planu.