DETE POGINULO U POŽARU: Troje mališana hospitalizovano
JEDNO dete je poginulo, a troje je povređeno u požaru u kući u Ingušetiji.
Prema podacima službi za hitne slučajeve, troje dece je hospitalizovano zbog udisanja dima.
Njihovo stanje je stabilno.
Službe hitne pomoći nastavljaju da rade na licu mesta. Istraga je u toku, piše REN TV.
