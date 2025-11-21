Svet

DETE POGINULO U POŽARU: Troje mališana hospitalizovano

21. 11. 2025. u 22:55

JEDNO dete je poginulo, a troje je povređeno u požaru u kući u Ingušetiji.

ДЕТЕ ПОГИНУЛО У ПОЖАРУ: Троје малишана хоспитализовано

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema podacima službi za hitne slučajeve, troje dece je hospitalizovano zbog udisanja dima.

Njihovo stanje je stabilno.

Službe hitne pomoći nastavljaju da rade na licu mesta. Istraga je u toku, piše REN TV.

